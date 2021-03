Anna Pätsi sai koronan asiakkaaltaan ja joutui kylän puheenaiheeksi – ”Ymmärrän nyt, miksi koronasta kerrotaan julkisuudessa usein nimettömänä”

Lempääläinen Anna Pätsi tunsi marraskuussa olonsa hieman tukkoiseksi. Hän oli jäänyt kotiin hoitamaan kahta pientä flunssaista lastaan, ja arveli saaneensa saman taudin.

Kun Pätsiltä hävisi hajuaisti, alkoi hän ounastella, että kyseessä voisi olla korona. Koronapuhelimeen Anna Pätsi ei kuitenkaan ehtinyt soittaa, sillä lääkäri ehätti ensin. Hän sai puhelun tartuntataudeista vastaavalta lääkäriltä.

Pätsi sai kuulla, että hän oli altistunut koronalle työssään. Vesilahden Yrittäjätalolla parturi-kampaajana työskentelevän Pätsin luona oli käynyt asiakas, jolla oli myöhemmin todettu koronatartunta.

Anna Pätsi hakeutui koronatestiin. Selvisi, että hän ja koko hänen kuusihenkinen perheensä oli saanut taudin.

Perhe määrättiin eristämispäätöksellä kotiin. Koronatapauksissa yksityisyydensuoja ja potilaan oikeudet suojaavat sairastunutta, eikä yrittäjänkään tarvitse julkisesti kertoa, jos hänet on määrätty karanteeniin, mutta Anna Pätsi halusi ilmoittaa asiakkailleen muutoksesta.

Hän kertoi tartunnastaan yrityksensä Facebook-sivuilla selventääkseen, miksi liike on pari viikkoa kiinni.

Pätsille alkoi tulvia yhteydenottoja, osa tuohtuneitakin.

– Ihmisten käytös tuli minulle yllätyksenä. Sain paljon puheluita, joissa kysyjä tivasi, onko hän altistunut, kun hän oli käynyt luonani kaksi viikkoa aiemmin. Haluttiin tietää altistumisestani, eristyksestäni ja oireistani.

– Vastasin, että tartuntatautilääkäri on ollut altistuneisiin yhteydessä, ja jos ei ole saanut häneltä puhelua, niin ei tarvitse pelätä.

– Vastailin viesteihin samalla kun minun piti ajatella, miten omat ja perheen asiat järjestyvät. Karanteeni oli alkanut sillä kellonlyömällä, kun koronatestin tulos tuli, ja se tuli shokkina.

Päänvaivaa aiheutti ruokahuolto. Kuka käy kaupassa tai miten saada ruokaa, kun koko perhe on eristyksessä?

– Tartuntataudeista vastaava lääkäri sanoi, että sosiaalitoimesta saa apua. Siellä ei tiedetty mitään, vaan ohjattiin soittamaan lapsiperheiden palveluihin. Asia saatiin sieltä onneksi hoidettua niin, että saimme Moision koulun keittiöltä ruoka-annoksia kotiin.

– Kauppa-asiointiin emme saaneet kunnasta apua. Ystävä hoiti sen puolestamme, ja meillä kun on kuuden hengen perhe, on jääkaapin täydennysreissuja tehtävä parin päivän välein.

– Kaiken tämän ohella mielessä painoi syyllisyys ja pelko siitä, olenko tietämättäni levittänyt tautia. Olin kotona lasten kanssa sen ajan, jolloin todennäköisimmin olisin levittänyt tautia, mutta silti, hän kertoo.

Eristysajan päätyttyä Anna Pätsi jäi vielä viikoksi sairaslomalle.

– Selvisimme koronasta lievillä, flunssan kaltaisilla oireilla, mutta koska ihmisten suhtautuminen oli sellaista kuin oli, koin töihin paluun ahdistavaksi.

– Ymmärrän nyt, miksi koronasta kerrotaan julkisuudessa usein nimettömänä. Itse tauti ei ollut meille pahin vaan se, mitä sen ympärillä oli, hän toteaa.

Nyt tapauksesta on kulunut sen verran aikaa, että Anna Pätsiltä ei enää kysellä asiasta tai pelätä. Asiakkaat ovat tulleet takaisin.

Kokemuksensa Anna Pätsi haluaa jakaa, koska hän toivoo ihmisten muistavan käytöstavat. Kuinka haluaisit itseäsi kohdeltavan, jos sinulla olisi korona? Et varmastikaan syyllistävästi tai leimaavasti.

– Todella moni on kysynyt, että tiedänkö, keneltä koronan sain. En tiedä, eikä edes kiinnosta. En ole yrittänyt pohtia, kuka henkilö voisi olla. Olen tyytyväinen, että hän oli mennyt testeihin, ja tieto tartunnasta saatiin, Anna Pätsi sanoo.

Yrittäjille hänen viestinsä on, että säästä pahan päivän varalle, jos mahdollista. Kahden viikon karanteenikin vaikuttaa nopeasti tuloihin.

– Korona voi tulla asiakaspalvelutilanteessa ja sen välitön seuraus on tulonmenetys, Pätsi alleviivaa.

– Kun tulot tyrehtyvät kuin seinään, on mietittävä, mistä löytyy rahat juokseviin kuluihin.

Yrittäjä voi saada koronan vuoksi sairauspäivärahaa ja tartuntatautipäivärahaa, mutta molempien määrä riippuu yrittäjän YEL-työtulon mukaan määräytyvästä eläkevakuutusmaksujen tasosta.

– YEL-maksu määrittelee esimerkiksi tartuntatautipäivärahan, ja itselläni se oli pieni, sillä perustin yritykseni vasta syyskuussa. Maksoin siitä minimimäärää, Anna Pätsi kuvaa.

– Asiakaspalvelutöitä tekevillä yksinyrittäjillä on ikävä tilanne. Monilla on pelko persauksissa, että koska tulee se asiakas, jolla on korona.

