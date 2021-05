Likimain kaikki eli 93 prosenttia Lempäälän-Vesilahden Sanomien vaalikoneeseen vastanneista kuntavaaliehdokkaista on samaa mieltä väittämän ”Lempäälään on viimein rakennettava uimahalli” kanssa.

Väittämän ”Lempäälän kunnan pitäisi olla kaupunki” tyrmää 83 prosenttia kaikista vastanneista ehdokkaista. Täsmälleen saman verran ehdokkaista on sitä mieltä, että kunnanvaltuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden kaikki sidonnaisuudet on tuotava julki.

Eroavaisuuksiakin on. ”Puskiaisten oikaisu on toteutettava” -väittämä jakaa vahvasti mielipiteet. 43 prosenttia vastaajista on väittämän kanssa erimieltä ja 50 prosenttia eri mieltä.

Lempäälän kuntavaalien Kokoomus-ehdokkaista 95 prosenttia on eri mieltä kuin väite ”Tässä taloustilanteessa kunnan on investointiensa rahoittamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi korotettava kunnallisveroja”.

Vaalikoneeseen vastanneista Perussuomalaisten ehdokkaista eri mieltä oli 89 prosenttia, SDP:n ehdokkaista 72 prosenttia, Kristillistä 70 prosenttia ja Keskustasta 50 prosenttia.

Vihreistä 70 prosenttia oli väittämän kanssa samaa mieltä ja Vasemmistoliiton vastanneista ehdokkaista 100 prosenttia. Liberaalien ainoa ehdokas on väittämän kanssa eri mieltä.

Joka kolmas ehdokas ei vastannut kysymyksiin

Oman mielenkiintoisen lisänsä vaalikoneesta saa katsomalla, ketkä ehdokkaista ylipäätään oman kuntansa alueella ilmestyvän vaalikoneen kysymyksiin ovat vaivautuneet vastaamaan.

L-VS:n vaalikone aukesi maanantaina 17. toukokuuta. Armollisesti kolme päivää myöhemmin, vasta saman viikon torstaina 20. toukokuuta tehty vastausten tarkastelu osoitti, että vaalikoneeseen vastaaminen oli houkuttanut vain osaa ehdokkaista. Molemmissa kunnissa noin kolmasosa ehdokkaista oli siinä vaiheessa jättänyt vastaamatta.

Lempäälän kaikkiaan 190 ehdokkaasta vastauksensa oli antanut yhteensä 130. Vastauksia ei ollut tuolloin siis 60 ehdokkaalta. Tilanne voi korjaantua vaalien lähetessä.

Vesilahden yhteensä 52 kuntavaaliehdokkaasta vastauksensa vaalikoneen kysymyksiin oli tarkasteluajankohtaan mennessä naputtanut 36. Poissaolollaan loisti 16 ehdokasta, vajaa kolmannes.

Medioiden lukijoilleen tarjoamat vaalikoneet parhaimmillaan helpottavat ehdokasvalinnassa, kun kuntalaiset pystyvät vertaamaan ehdokkaiden antamia vastauksia päivänpolttaviin kysymyksiin. Varsinkin näin koronarajoitusten ja vähäisten tupailtojen aikaan niitä luetaan aiempaa tarkemmin. Vaalikoneita on useita.

Kun ehdokas ei tätä mahdollisuutta käytä hyväkseen eli ei tuo esiin omaa mielipidettään esitettyihin kysymyksiin, osoittaa hänen passiivinen toimintansa, kuinka korkeasti − tai matalasti − motivoitunut henkilö ehdokkuuteensa on. Vaalikoneeseen vastaaminen on maksutonta. Osalla on merkittävä vaalibudjetti, osa ei näytä harrastavan kampanjointia.

Ollakseen varteenotettava ehdokas, ja aikanaan myös valtuutettu, ehdolle asettuneella henkilöllä olisi hyvä olla mielipide asiaan kuin asiaan, vaikka sitten se ”en osaa sanoa” − ja halua esitellä se äänestäjille. ”Nukkuvalla” ehdokkaalla on tuskin läpipääsymahdollisuuksia, mutta toki hän puolueensa yhteiseen pottiin ääniä kerää, osa enemmän osa vähemmän.