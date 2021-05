18. Lammasniemi pitää kaavoittaa asumiseen

Noin 200 vesilahtelaista on käynyt ensimmäisen viikon aikana 17.−24. toukokuuta vastaamassa Lempäälän-Vesilahden Sanomien vaalikoneen kysymyksiin. Heistä enemmistö, 59 prosenttia, on eri mieltä väittämän ”Lammasniemi pitää kaavoittaa asumiseen” kanssa. Vähemmistö, 40 prosenttia, samaa mieltä väittämän kanssa.

Samaan kysymykseen vastanneiden 33 kuntavaaliehdokkaan jakauma on tasaisempi. Vaalikoneen mukaan eri mieltä ja samaa mieltä olevia on molempia yhtä paljon, 45 prosenttia. Miesehdokkaista 31 prosenttia on väittämän kanssa eri mieltä ja 56 prosenttia samaa mieltä. Naisehdokkaista 59 prosenttia on eri mieltä ja 35 prosenttia samaa mieltä.

Eri mieltä Lammasniemen kaavoittamisesta asumiseen ovat eniten Sosiaalidemokraatit, 100 prosenttia, Vihreät, 80 prosenttia ja Keskusta, 56 prosenttia.

Eniten samaa mieltä väittämän kanssa ovat Kokoomuksen ja Perussuomalaisten ehdokkaat, 60 prosenttia.

Kristillisten vastauksissa on yhtä paljon eri mieltä ja samaa mieltä olevia, molempia 50 prosenttia.

Ehdokkaista 57 prosenttia on eri mieltä väittämän ”Rakentamista on ohjattava keskustaan ja taajamiin” kanssa. Samaa mieltä on 37 prosenttia.

Naisehdokkaista eri mieltä on 61 prosenttia ja 39 prosenttia samaa mieltä. Miesehdokkaista eri mieltä on 53 prosentti ja samaa mieltä 35 prosenttia.

Väittämään ”Kaavoitus ja palvelut keskittyvät liikaa Kirkonkylään muiden kylien kustannuksella” ehdokkaiden vastaukset jakautuvat tasan. Samaa ja eri mieltä on 50 prosenttia. Miesehdokkaiden enemmistö, 59 prosenttia, eri mieltä väittämän kanssa. Naisehdokkaista samansuuruinen enemmistö, 59 prosenttia on väittämän kanssa samaa mieltä.