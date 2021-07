Lempäälän uusi yläkoulu, Kanavan koulu, on nyt valmis ja otetaan käyttöön syyslukukauden alussa elokuussa. Rakennuksen sisäpuoliset työt valmistuivat huhtikuun lopussa, ja pihojen osalta kohde otettiin hyväksytysti vastaan 30.6. Heinäkuun aikana viimeistellään vielä lisätyönä teetetty ulkokenttä.

Kohteen KVR-urakoitsijana toimi YIT Suomi Oy. Urakka alkoi syksyllä 2019, ja työt sujuivat suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa, vaikka korona toi hankkeeseen omat lisähaasteensa.

Koulun rehtori Anna-Maija Hakuni-Luoman mukaan koulussa aloittaa 372 oppilasta ja noin 40 ihmisen henkilökunta.

– Koulun väki odottaa innostuneena arkea uudessa, kauniissa, valoisassa ja modernissa koulurakennuksessa, minkä keskeinen sijainti kanavan varrella lähellä kuntakeskusta on upea. Kiitän lämpimästi koulun suunnittelijoita ja rakentajia sekä omaa henkilöstöä valmistelu- ja yhteistyöstä. Koulu on elokuussa valmiina ottamaan oppilaat, kaikki työntekijät ja iltakäyttäjät aloittamaan arki talossa, Hakuni-Luoma sanoo.

Hankkeelle haettiin ympäristövastuulliseen rakentamiseen tähtäävää RTS-ympäristöluokitusta, jossa tavoiteltiin kolmea tähteä. Väliraportin mukaan tämä näyttää toteutuvan, mikä tekee Kanavan koulusta Lempäälän kunnan ensimmäisen kohteen, jossa RTS-ympäristöluokitus on otettu käyttöön.

Kunta on panostanut koulun rakennusprojektissa energiatehokkuuteen: Kanavan koulun energialuokka on A, ja koulun katolla on aurinkopaneelivoimala.

Koulun tulevat oppilaat pääsivät vaikuttamaan irtokalusteiden värimaailmaan vuosi sitten toteutetun kyselyn kautta. Sen perusteella sävyksi valittiin arkkitehdin ja sisustussuunnittelijan värivaihtoehdoista ”Harmonian” sävyt.

