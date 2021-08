Koronatartuntojen määrä on noussut Lempäälässä tuntuvasti kesän aikana. Hieman vajaassa kahdessa kuukaudessa on tullut ilmi 91 koronatapausta.

Kun juhannusviikolla Lempäälässä oli yhteensä 236 varmistettua tartuntaa pandemian ajalta, on perjantaiaamuun 13. elokuuta mennessä koronatapauksia todettu yhteensä 327.

Luvut perustuvat THL:n tartuntatautirekisterin tietoihin.

– Tilanne on juuri nyt pandemian suhteen tasaantunut, mutta on toki edelleen huolestuttava, Lempäälän terveyskeskuksen apulaisylilääkäri ja rokotekoordinaattori Taina Hellsten luonnehtii.

Tiistaina 3. elokuuta Ideaparkissa järjestettiin ilman ajanvarausta toimiva walk in -rokotepäivä, johon varattiin 60 rokoteaikaa ensimmäisen rokoteannoksen ottamista varten.

– Näistä ajoista täyttyi ainoastaan 15, joten nyt emme ole uutta walk in -päivää järjestämässä, Taina Hellsten toteaa.

– Meillä on edelleen varallaololista, johon voivat ilmoittautua kakkosrokotuksen aikaistamista toivovat kuntalaiset. Rokotteen voi aikaistaa 12 viikosta kahdeksaan viikkoon, jos aikoja on tarjolla. Tällä listalla on ollut viimeisen kuukauden aikana noin 1 000 kuntalaista, joista aikaistamisia on soittamalla järjestetty useita satoja, Hellsten kertoo.

– THL:n ohje on, että aikaistamista voi tehdä, jos aikoja on tarjolla, eikä tämä aiheuta 1. rokotteiden viivästymistä, hän mainitsee.

Lempäälässä aloitetaan ensi viikolla kouluilla 12–16 vuotiaiden rokottaminen.

– Koska tällä hetkellä rokotteita on hyvin saatavilla, eikä koululaisten rokottaminen ”syö” Ideaparkilla tapahtuvaa rokottamista, sovimme koululaisille jo lähtökohtaisesti tehosterokotuksen kahdeksan viikon päähän, Taina Hellsten kertoo.

Lempäälän koronapuhelin palvelee numerossa 041 730 3436 arkisin 8–15. Aikoja koronarokotukseen on varattavissa sähköisesti kunnan terveyspalveluiden www-sivuilta.

Lukuja:

Keskiviikkona 11.8. Lempäälässä eristyksessä oli 19 kuntalaista (todettu positiivinen löydös, joka edelleen edellyttää eristystä)

Karanteenissa oli 63 kuntalaista (todettu karanteenia vaativa altistus)

Todettuja koronatartuntoja viime vuoden keväästä lähtien on 327

