Toisin kuin tällä viikolla sosiaalisessa mediassa levinneissä huhuissa väitetään, rokotuksissa ei ole ilmennyt vakavia rokotereaktioita Lempäälässä, kunta tiedottaa.

– Joillakin oppilailla on ollut rokotuksen jälkeen heikotusta tai pahoinvointia, joka on mennyt ohi hetken levon jälkeen ja oppilas on palannut normaalisti oppitunnille. Heikotus tai pahoinvointi ovat tavallisia rokotustilanteeseen liittyviä oireita, Lempäälän kunnan terveyspalvelut tiedottaa.

Rokotukset alkoivat tällä viikolla lempääläiskouluilla. Kunnan mukaan lasten ja nuorten rokotuksen ovat sujuneet hyvin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimesta ja yhteistyössä kotien kanssa.

Myös Tampereen kaupunki on tällä viikolla oikaissut sosiaalisessa mediassa levinnyttä väärää tietoa liittyen nuorten koronarokotuksiin.

Tampereen yliopistollinen sairaala julkaisi Twitterissä, että se pitää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa valheiden levitystä vastuuttomana.

Taysin twiitti: