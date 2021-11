Lempäälän kunnanvaltuusto on tehnyt keskiviikkoiltana 24. marraskuuta päätöksen uimahallihankkeen käynnistämisestä. Valtuusto lähti toteuttamaan kuntalaisten toivomuslistalla vuosikymmeniä ollutta hanketta ilman soraääniä.

Ideaparkin alla olevaan maanalaiseen luolastoon sijoittuvaan halliin on tavoitteena päästä polskimaan vuonna 2023, jos hanke etenee suunnitellusti.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan uimahalli tulee sisältämään vesipinta-alaa noin 700 neliömetriä.

Suunnitteilla on muun muassa kuusi 25 metrin uimarataa, pieni vesiliukumäki, kahluuallas, hyppypaikkoja ja monitoimiallas.

Uimahallihankkeen veroton kokonaiskustannusarvio on 17,3 miljoonaa euroa.

Uimahalliyhtiö on Lempäälän kunnan konserniyhtiö, jota kunta on pääomittanut neljällä miljoonalla eurolla. Uimahalli-investointia rahoitetaan lisäksi 13,8 miljoonan euron pankkilainalla. Yhtiön hallitus on saanut lainasta hyväksyttävän tarjouksen Kuntarahoitus oyj:ltä.

Uimahallihankkeelle haetaan myös liikuntapaikkarakentamisen investointiavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Päätös avustuksesta saadaan keväällä 2022.

Uimahalli oli lähellä toteutua jo 2000-luvulla, mutta hankkeen kaatumiseen vuonna 2008 vaikutti rahoituskriisi ja sopimusepäselvyydet.

