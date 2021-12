Autolla järven jäällä ajaneet kaksi nuorta miestä päätyivät hengenvaaraan jään petettyä ja auton upottua Pyhäjärveen keskiviikon 29. tammikuuta vastaisena yönä.

Onnettomuus tapahtui Vesilahden Hinsalansalmessa virtapaikassa. Pelastuslaitos sai ilmoituksen tapahtuneesta kello 0.33.

– Nuoret miehet pääsivät onneksi pelastautumaan autosta. He olivat menneet lähistöllä olevaan taloon, johon he olivat päässeet lämmittelemään ja saaneet kuivaa vaatetta ylleen, kertoo päivystävä palomestari Jari Hiltunen Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksesta.

Kaksikko ei loukkaantunut onnettomuudessa.

Auto on Hiltusen mukaan järven pohjassa noin puolentoista metrin syvyydessä.

– Auto on kokonaan upoksissa ja siinä on oma työnsä saada se ylös. Sen nostaminen ei ole pelastustoimintaa, mutta Kangasalan vpk:lla on valmiudet tällaisiin tilanteisiin, Jari Hiltunen toteaa.

Auton vajoaminen jäihin on kolmas tapaus Pirkanmaalla lyhyen ajan sisään.

– Näsijärvellä ja Kangasalla kävi joulunpyhinä vastaavaa. Jäät ovat yhä paikoitellen heikkoja, Hiltunen muistuttaa.

