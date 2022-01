Lempo-Volley palaa pitkän tauon jälkeen kotisaliinsa Hakkarin liikuntahalliin, kun sunnuntaina Hakkariin saapuu jyväskyläläinen Liikunnan Riemu. Peliin ei voida ottaa yleisöä alueen koronarajoituksien vuoksi.

Pelissä kohtaavat kaksi hieman heikossa tulosvireessä olevaa joukkuetta. Kummaltakin puuttuu vielä vuoden 2022 avausvoitto.

Lempo hävisi viime viikonloppuna pohjoisen vieraskiertueella Ettalle 2–3 ja WoVolle 1–3. Riemulla on alla tappiot Jujulle 1–3, WoVolle 2–3 ja PuMalle 2–3. Niinpä jompi kumpi saa sarakkeensa ison V-kirjaimen pienen tauon jälkeen, kun Hakkarissa peli päättyy.

Lempo on sarjassa tällä hetkellä sijalla kymmenen ja joukkueella on kova tahtotila nostaa sijoitustaan. WoVo nousi pisteen edelle viime sunnuntain voitolla. Riemu on seitsemäntenä kuusi pinnaa Lempoa edellä ja väliin mahtuu vielä kahdeksantena oleva Kuortane.

Alkukaudella Lempo koki selvän tappion Jyväskylässä, kun Riemu oli parempi 3–0. Sen jälkeen molemmat ovat menneet paljon eteenpäin, kaudet vanhenneet ja Lempo sai oman voittosaldonsa auki heti Riemu-pelin jälkeen.

– Uskon, että nyt tulee tiukka peli. Jyväskylässä ei oikein pystytty haastamaan. Oli meidän ekoja pelejä 1-sarjassa ja tultiin silloin Joensuusta paluumatkalla pelaamaan Jyväskylään, ei ollut paras lähtökohtakaan, Lempon päävalmentaja Jani Huurne muistelee.

Huurne toteaa, että viimeisestä kohtaamisesta Lempo on mennyt isoin askelin eteenpäin. Lempo on ollut melko vahva kotijoukkue tällä kaudella: kuuteen peliin kolme voittoa ja neljästi pisteillä. Riemu puolestaan on vieraspeleistään voittanut vain kaksi.

Lempolla on tiedossa, ketä jyväskyläläisryhmästä kannattaa tarkkailla: hakkuri Veera Raveala on koko sarjan pistepörssin kärjessä 219 pisteellä, pelikeskiarvon ollessa 14,6. Lempon paras pistenainen on pörssikuudes Sofia Ikonen 183 pisteellään.

Edellisessä Lempo-pelissä Raveala teki 14 pistettä. Sitäkin paremmaksi pisti Lempon Annika Saari 16 pinnallaan.

– Tiedetään, että vastustaja on hyökkäyspuolella ja pisteiden teossa aika paljon yhden pelaajan joukkue, vaikka hakkuri Raveala toki saa vähän tulitukea muualtakin.

Riemun toiseksi eniten pisteitä on tehnyt Helmi Rantala 115, Lempolta Saari 157.

– Jossain määrin tullaan rakentamaan meidän torjunta-puolustuspelaamista Ravealan varaan, Huurne miettii taktisia valintoja.

Lempolla oli pitkällä vieraskiertueella mukana ”vain” 12 pelaajaa, kotipeliin joukkue saanee täyden 14 pelaajan kokoonpanon.

Yleispelaaja Veera Vuorentausta kantoi hurjaa kuormaa reissussa etenkin vastaanottopelissä ja pelasi upeasti. Hakkuri Pauliina Kovanen debytoi Lempossa ja teki ensimmäiset pisteensä, kun tuli Ettaa vastaan vaihdosta kentälle.

Lempolla tärkeä osa-alue tulee olemaan syöttöpeli. Se lähti päävalmentaja Huurneen mukaan mukavasti toimimaan Oulun-pelin kahden erän jälkeen ja oli vahvaa myös WoVo-pelissä. Lempo-passari Riikka Vuorentausta syötti Ettaa vastaan peräti yhdeksän ässää.

– Jos jatketaan samalla tavalla, pystytään kotisalissa rikkomaan vastustajien vastaanottoa ja vaikeuttamaan pelinrakentelua. Hyvän syötön ja torjunta-puolustuspelin kautta lähdetään rakentamaan pakettia.

SEURAA HEITÄ:

Lempo-Volley: Riikka Vuorentausta. Nakutteli pohjoisen vieraskiertueella ässiä oikein olan takaa, Ettaa vastaan peräti 9. Riikan syöttövuoro on aina vaarallinen!

Riemu: Milja Piesanen. Liigakenttiäkin haistellut libero on sähäkkä puolustaja ja vaikea ohitettava hyökkäyspelissä.