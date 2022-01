Omakotitalossa on syttynyt tulipalo Lempäälän Sääksjärvellä Paunun alueella. Pelastuslaitos sai hälytyksen Kustaankujalla sijaitsevassa talossa syttyneestä palosta tiistaina kello 14.58.

Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt noin 100-neliöisen, yksikerroksisen tiiliverhoillun talon kattorakenteisiin.

– Palo on levinnyt pahasti kattorakenteisiin. Kun palo on yläpohjassa, niin se on arvaamaton. Kyllä talo käyttökelvottomaksi menee, arvioi Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksen päivystävä palomestari Juha Seppälä.

Paloa on sammuttamassa kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

– Palon leviämisvaaraa ei ole. Se saadaan pidettyä kohteessa, Seppälä kertoo.

Henkilövahinkoja ei ole aiheutunut palosta. Talossa ei ollut palon syttyessä ihmisiä sisällä.

Sammutustöissä menee arvion mukaan alkuiltaan.

Syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

