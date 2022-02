Lempo-Volley lähestyy naisten 1-sarjan runkosarjan loppua ja urakoi viikonloppuna kaksi runkosarjaottelua lisää. Jäljellä on viisi peliä. Lauantain RaisU-kotipelin lisäksi sunnuntaina pidetään alkuvuodelta siirretty LP Vampula -vieraspeli.

Lempo-Volley pääsee peleihin allaan tämän vuoden ensimmäinen sarjavoitto, kun Etta kaatui 3–2 viime sunnuntaina Hakkarissa. Se nosti sijoitusta yhdellä, Lempo on juuri nyt sarjassa kymmenes.

– Lähdetään jatkamaan toivon mukaan siitä, mihin viime sunnuntaina jäätiin, Lempon päävalmentaja Jani Huurne miettii tulevaa.

Lempon ringin laajuus nousi isoon arvoon Etta-pelissä. Vaihdosta illan aloittaneet passari Liisa Lahtinen ja yleispelaaja Tessa Francke nousivat ratkaisurooleihin ja yleispelaaja Annika Saari pelasi mahtavan pelin tehden 21 pistettä.

Lempolta puuttuivat Sofia Ikonen, Viivi Huurne ja Minja Lindell. Jani Huurne raottaa tulevan viikon rosteritilannetta.

– Alkuviikosta ei ole vielä tarkkaa tietoa, saadaanko sairastuvalta palaajia peleihin. LP Kangasalan kehityspelaajat pelaavat lauantaina liigassa, sunnuntaita katsotaan sitten uudestaan, mikä tilanne.

Lempolla on viisi pistettä matkaa sijaan yhdeksän eli pudotuskarsinnan välttämiseen ja kahdeksan pistettä pudotuspelipaikkaan. Niinpä tuleva viikonloppu on jälleen tärkeä pisteiden valossa.

Tulevista vastustajista Raision Urheilijat lähtee peliin sijalta kolme ja LP Vampula Lempon alapuolelta sijalta 12. Kärkikaksikko on hieman karannut, mutta RaisU on lähellä pudotuspelien kotietua. Pisteitä on koossa 36, Lempolla 18 ja LP Vampulalla 11.

Lempo on kohdannut molemmat kertaalleen. Raisiossa Lempo vieraili jo heti alkukaudesta, kauden toisessa pelissä. Silloin RaisU oli parempi erin 3–1, Lempo tosin nappasi 1-sarjataipaleensa avausvoiton.

LP Vampulaa vastaan Lempo pelasi Hakkarissa joulukuun päätöspelissä ennen joulutaukoa. Lempo nappasi kaikki pisteet 3–1-voitolla.

Jos Lempolla on alla voitto, RaisU kärsi viime pelissään tappion Kiistolle 1–3 ja LP Vampula on ollut pelitauolla. Edellinen peli oli 5. helmikuuta, tappio Kiistolle 0–3. Vampula pelaa kuitenkin Lempon tavoin nyt tuplaviikonlopun, kun lauantaina vastassa on Riemu kotisalissa.

Lempon Jani Huurne arvioi vastustajia.

– Kohdattiin RaisU heti kauden alussa. Ollaan menty siitä eteenpäin, mutta niin on varmasti vastustajakin. RaisU kuuluu ehdottomiin kärkijoukkueisiin. Uskon, että yllätyssauma on, kun pystytäään hyvään esitykseen kotisalissa.

– LP Vampula on tuttu joukkue, heitä vastaan on pelattu A-tytöissäkin ja tunnetaan pelaajat. Heillä on pari kovaa laituria, Selma Räsästä on ollut vaikea saada kuriin ja hän on tehnyt hyvin pisteitä oikeastaan kaikkia vastaan. Hänen suuntaansa varmaan rakennetaan torjuntapuolustusta.

Huittisiin matkatessa Lempo pelaa runkosarjan viimeisen vieraspelin. Vampula-pelissä molemmilla voi olla myös liigapelaajia mukana. Vampulan ykkösjoukkue pelaa Mestaruusliigaa eikä liigajoukkueella ole peliä sunnuntaina.

– Katsotaan, keitä sieltä tulee vastaan. Se vaikuttaa heillä, esimerkiksi passaritilanne, pelin rakenteeseen.

SEURAA HEITÄ:

Lempo-Volley: Annika Saari. Yleispelaaja löysi Etta-pelissä alkukauden kovan pistevireensä ja oli Lempon kantava voima voittopelissä.

RaisU: Venla Raitala. Joukkueensa pisteykkönen, kovakätinen yleispelaaja, joka vastaa isosta osasta RaisUn pisteistä. Pistepörssin toinen.

LP Vampula: Selma Räsänen. Joukkueen ykköstähti ja oli Lempoa vastaan viime pelissä todella hyvä. Siispä selvästi jälleen seurattavan arvoinen pistetykki. Pistepörssin neljäs.