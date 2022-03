Lempo-Volleyn naiset on pelannut pitkän ja vaiherikkaan runkosarjan debyyttikaudellaan 1-sarjassa. Lauantaina runkosarja tulee päätökseen, kun peli numero 24 pelataan Hakkarin liikuntahallissa. Vastaan tulee helsinkiläinen PuMa Volley.

Lempon kausi jatkuu tämänkin jälkeen, sillä Lempo ei tule sijoittumaan yhdeksän parhaan joukkoon. Niinpä edessä on karsiminen sarjapaikasta. Vastustaja ei ole vielä tiedossa, mutta se tulee muista kolmesta runkosarjan heikoimmasta joukkueesta WoVo Akatemia, Jymy Akatemia ja LP Vampula.

Lauantain panoksena on lähtökohdat putoamispeleihin. Lempo havittelee kotietua, joka on jo melko todennäköinen. Lempo lähtee viikonloppuun sijalta kymmenen. Runkosarjasijat ratkotaan pistekeskiarvon mukaan.

PuMa on juuri sijalla yhdeksän. Joukkueen kausi voi päättyä runkosarjaan, kun kahdeksan parasta menevät pudotuspeleihin. PuMa voi vielä nousta pudotuspeleihin.

– Kyllä me haetaan ainakin yhtä pistettä, jotta kotietu olisi satavarma. Ja PuMalla vielä pudotuspelipaikka tähtäimessä, joten jollain lailla myös panospeli, Lempon päävalmentaja Jani Huurne kertoo asetelmista.

Alkukauden kohtaaminen Helsingissä oli todella tasainen ja Lempo otti silloin 3–2-voiton. Joukkueiden kaudet ovat olleet melko erilaiset.

Lempolla pelin taso on vaihdellut koko kauden ja viikonlopun tuplapelit ovat voineet olla hyvin erilaisia. Lempo oli jouluna vielä jopa pudotuspelitaistossa, mutta kevätkausi on ollut haastava aivan alkukauden tavoin.

– Runkosarjassa on ollut pelillisiä ylämäkiä ja taas alamäkiä. Ollaan saatu reissata Suomea ristiin rastiin. Kolme selvää peliä, joissa ei ole päästy parhaimpaamme, mutta taas useasti kovia vastustajia vastaan pelattu parastamme ja otettu voittojakin, Huurne summaa.

PuMa oli pitkään Lemponkin takana runkosarjassa ja vaikutti joutuvan putoamispeleihin. Helsinkiläisten kevätkausi on ollut kuitenkin todella vahva ja joukkue on noussut pudotuskilpaan tosissaan. Yhdeksästä voitosta kuusi on tullut vuoden 2022 puolella.

– PuMa on selvä kevään onnistujajoukkue ja nosti itsensä pois karsintapeleistä, Huurnekin toteaa.

Viime peleissä PuMa tosin ei ole ollut yhtä kovassa vireessä, vaan alla on kolme tappiota. Helsinkiläisryhmä päättää runkosarjansa sunnuntaina Isku-kotipelillä.

– Molemmilla on ollut viime peleissä kokoonpanovaikeuksia terveystilanteen vuoksi. Varmaan lauantaiaamuna tiedetään oma ryhmä ja sama tilanne vastustajalla.

Lempon viime viikonloppu oli juuri osoitus Lempon hyvän ja heikomman päivän erosta. Lauantaina sarjajumbo Jymy voitti Lempon kotisalissa ja sunnuntaina Lempo puolestaan voitti Kuortaneen Lempäälässä.

3–0-voitto Kuortaneesta oli Lempolle tämän kalenterivuoden toinen voitto ja ensimmäinen täysillä pisteillä.

– Kyllä tästä runkosarjasta jää positiivinen yhteenveto ekaksi kaudeksi. Paljon ollaan pelattu hyviä pelejä, esimerkiksi Etta- ja Juju-voitot kotisalissa ja Iskulta pisteen ottaminen.

Lempolla libero Viivi Huurne palasi viime viikonloppuna kokoonpanoon pienen vaivan jälkeen oli heti huimalla pelipäällä. Hänet palkittiin molemmissa peleissä Lempon parhaana.

Viime viikonloppuna sairastelut verottivat Lempon kokoonpanoa ja toiveissa on saada täydempi rosteri runkosarjan päätökseen.

Huurne kertoo vielä tulevista karsintapeleistä.

– Niissä sija 10 ja sija 13 pelaavat vastakkain ja sija 11 ja sija 12 vastakkain. Sarja pelataan paras kolmesta kahden–kolmen viikonlopun aikana eli yksi peli per viikonloppu ja pelit alkavat heti seuraavana viikonloppuna. Sarjojen voittajat pitävät sarjapaikan, häviäjät putoavat 2-sarjaan.

SEURAA HEITÄ

Lempo-Volley: Viivi Huurne. Lempo-libero palasi pelikentille viime viikonloppuna pienen vaivan jälkeen ja palkittiin molemmissa peleissä Lempon parhaana. Jatkuuko pystiputki?

PuMa: Nea Subotic. Nuorten maajoukkuepelaaja on PuMan paras pistetykki ja päässyt mukaan myös Hämeenlinnan liigajoukkueen matkaan tällä kaudella. Tulevaisuuden suurlupaus.