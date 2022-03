Lempo-Volleylla on edessään mielenkiintoinen ja myös melko isojen panoksien miesten 1-sarjan runkosarjan päätös. Lempo matkaa haastavaan Savonlinnan liikuntahalliin, joka ei ole todellakaan helpoimpia vieraspelipaikkoja sarjassa.

Lisäksi Lempo pelaa runkosarjan voitosta ja kotiedusta mahdollisesti aina päätyyn saakka. Jo monesti kerratussa tilanteessa Lempo on kolme pistettä sarjakakkosen Kyyjärven Kykyn edellä.

Lempolle riittää runkosarjan voittoon yksikin sarjapiste tai Kykyn yhden sarjapisteen menetys. Lempon voitolla runkosarjan voitto siis varmistuu, samoin 2–3-tappiolla.

Lempon peli alkaa kello 14 ja Kyyjärven päätöspeli Iskua vastaan kello 16.

– Nyt olisi menestystä tarjolla, jos siellä pystytään suoriutumaan, Lempon Arttu Moisio toteaa ja viittaa runkosarjan voittopanokseen.

Myös East Volleylla on panosta. Joukkue on varmistanut pudotuspelipaikkansa, mutta taistelee sijoista kuusi ja seitsemän. Ennen viikonloppua East on sijalla kuusi, mutta Kisko tai KaVe voivat vielä nousta ohi. Kuudes sija varmasti kiinnostaa savonlinnalaisia, sillä sen myötä se välttäisi Lempon tai Kykyn puolivälierissä.

Lempo-Volley lähtee runkosarjan päätökseen sikäli haastavasta tilanteesta, että viime viikonlopun Jymy-pelissä rosteri oli ohut eikä se kovin laaja vaikuta olevan Savonlinnassakaan. Kun samaan aikaan on miesten 2-sarjan kotipeli, osa Lempon nuorista pelaajista on 2-sarjan matkassa.

Toisaalta Lempon peli kulki komeasti Jymyä vastaan ja tulos oli melko selvä 3–0-voitto. Savonlinnassa haaste kuitenkin nousee huomattavasti kovemmaksi, kun East pääsee suurilukuisen kotiyleisönsä eteen raskaan pohjoisen kiertueen jälkeen.

East on kotisalissaan pelannut kuitenkin vaihtelevasti ja joukkue on kotitilastossa sijalla seitsemän. Toissa viikonloppuna tuli tappio Pälkäneelle kotikentällä. Viime viikonloppuna vieraskiertueella East voitti NaPan ja hävisi Kiskolle.

Joukkueet kohtasivat joulukuussa Lempäälässä, jolloin Lempo oli parempi 3–1. Viime kauden Savonlinnan-visiitti oli lempääläisille murheellinen, kun kahdeksalla pelaajalla matkassa ollut Lempo hävisi selvästi 1–3.

East Volley marssittaa kentälle koko sarjan kovimman laiturikaksikon: yleispelaaja Teemu Silventoinen johtaa sarjan pistepörssiä ja hakkuri Taavi Tuominen on kolmantena. Kun siihen lisätään vielä toisen yleispelaajan Ilkka Sairasen 11. sija, joutuu Lempon torjunta- ja puolustuspeli todelliseen testiin Eastin laitavoiman kanssa.

– Eastilla on pari todella kovaa laitatykkiä. Etenkin Silventoisen Teemu, joka pitää saada kiinni. Siitä lähdetään. En usko, että mitään ihan ihmeellistä tulee kuitenkaan vastaan tässä kohtaa kautta, kun kaikki joukkueet jo kohdattu, Arttu Moisio arvioi.

East Volleyta vastaan laadukas syöttöpeli onkin aivan pelin ytimessä, jolloin passari Henry Helkalan pelinrakentelua saisi rikottua ja laitatehoja tiputettua.

Lempon runkosarja päättyy Savonlinnassa ja pudotuspelit alkavat puolivälierillä heti seuraavana viikonloppuna. Ne pelataan yhden viikonlopun aikana ja voittojen ollessa tasan pelataan kultainen erä.

– Lähdetään siitä, että jatketaan voittoputkea Savonlinnassakin, Lempon Ville Tuki miettii.

SEURAA HEITÄ

Lempo: Jyri Niemi. Lempo-libero esitti Jymy-pelissä muutaman maailmanluokan puolustuksen ja alkaa pääsemään kevätvireeseen.

East: Teemu Silventoinen. Sarjan paras pelaaja? Ainakin yksi parhaista. Hyökkäystehojen lisäksi todella vaarallinen syöttöruudussa. Viihdyttävä pelaaja myös yleisön kannalta.