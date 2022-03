Lempo-Volleyn ensimmäinen naisten 1-sarjakausi lähenee päätöstään, kun kevät etenee ja lumet hiljalleen sulavat. Runkosarja on takana ja kymmenes sija vei Lempon pelaamaan sarjapaikastaan putoamiskarsinnoissa.

Vastaan asettuu runkosarjan 13:s Nurmon Jymy Akatemia. Karsinnoissa sarjapaikan säilyttää kahdella voitolla eli pelejä pelataan kaksi ja tarvittaessa kolmas 1–1-tilanteessa. Avausottelu pelataan sunnuntaina Lempäälässä jo kello 12, sillä miesten 1-sarjan pudotuspelejä pelataan kello 16 samassa hallissa.

Peliaika ei ole joukkueille ongelma, sillä kaksikon edellinen kohtaaminen 6. maaliskuuta Lempäälässä pelattiin juuri kello 12.

Luvassa on hyvin mielenkiintoinen ja tasainen ottelupari. Jymy sai runkosarjassa Lemposta pienen niskalenkin, sillä nurmolaiset voittivat kotikentällään 3–1 ja vieraskentällä myös 3–1.

Lempo kuitenkin sijoittui runkosarjassa hieman korkeammalle ja kokosi yhdeksän pistettä enemmän. Lempo pääsee karsintoihin myös vahvassa kahden 3–0-voiton putkessa.

Lempon runkosarja päättyi selviin voittoihin Kuortanetta ja PuMaa vastaan. Niiden jälkeen joukkue pääsee hyvillä itseluottamustasoilla kohti karsintapelejä. Päävalmentaja Jani Huurne olikin kokonaisuudessa tyytyväinen runkosarjaan.

Loppukaudesta muun muassa keskitorjuja Pinja Siekkeli on ottanut isoja harppauksia kohti avainpelaajia, libero Viivi Huurne sai pienet vaivansa kuntoon ja palasi kentälle loistovireessä. Yleispelaaja Annika Saari pääsi debytoimaan myös liigassa ja on kantanut isoa vastuuta Lempon hyökkäyspelissä.

Runkosarjassa Saari oli 228 pisteellään Lempon paras pistenainen ja pistepörssin 13:s. Toiseksi kovin oli Sofia Ikonen 199 pinnallaan, mutta Sofian kausi on valitettavasti jo loppunut loukkaantumiseen. Veera Vuorentausta nappasi sisäisen pistepörssin kolmossijan 138 pisteellään.

LP Kangasalan kehityspelaaja-avut Neea-Maria Joki ja Venla Raittinen ovat olleet myös kovia hyökkäyspään vahvistuksia Lempolle, kun ovat olleet mukana, ja nostaneet myös muita lempolaisia pelaamaan tasonsa ylärajoilla.

Molemmat joukkueet perustavat pelinsä vahvaan puolustuspeliin ja fiksuun hyökkäyspeliin. Kummaltaan ei löydy varsinaisia pistetykkejä, jotka takovat palloa rataan paikasta kuin paikasta. Silloin syöttöpelin rooli korostuu, jotta passarin pelinrakentelu vaikeutuisi. Molemmilta löytyy takakentältä taitoa ja sisukkuutta upeaan puolustuspeliin.

Jymyn pistepörssin ykkönen oli Hetafiia Lähde (164) ja kakkonen Silja Arohonka (153).

Jymy sai peliään paremmin uomiinsa runkosarjan lopussa ja napsi vierasvoitot Lemposta ja Viestistä aivan päätöskierroksilla. Päävalmentaja Aapo Rantanen kertoikin Lempo-voiton jälkeen tyytyväisyytensä pelin parantumiseen kevään lähestyessä. Tosin runkosarja päättyi Jymyltä tappioihin WoVolle ja Ettalle.

Kun kaksikon edelliskohtaamisesta on vain pari viikkoa, molempien tiedossa on varmasti tiukasti vastustajan pelitapa ja vahvuudet.

Oma mielenkiintoinen tilanne tiukassa karsintasarjassa on joukkueiden nuoruus, molemmat koostuvat pääasiassa juniori-ikäisistä pelaajista. Painetila on erilainen kuin normaalissa runkosarjapelissä. Edessä on ennen kaikkea kasvattavia ja kokemusta antavia tiukkoja pelejä molemmilla ryhmille.

SEURAA HEITÄ

Lempo-Volley: Veera Vuorentausta. Nuori yleispelaaja on osoittanut kauden aikana kypsyyttä ja kylmiä hermoja. Erinomainen vastaanottaja ja pystyy tehoilemaan myös hyökkäyspelissä ja pelaamaan hakkurina yleispelaajan roolin lisäksi.

Jymy Akatemia: Nitta Korhonen. Jymy-libero pelasi loistavasti Lempoa vastaan edelliskohtaamisessa. Nopea puolustaja tekee upeita pelastuksia, joita kannattaa taas seurata.

