Lempäälän Mäyriän karavaanialue on päätetty sulkea kesän 2022 jälkeen. Alue ei täytä enää nykyajan terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Alueella olevien rantasaunojen käyttö joudutaan myös keskeyttämään, koska tilat eivät ole nykymääräysten mukaiset, kunta tiedottaa.

Rantasaunoilla pidettiin terveystarkastus 25. elokuuta 2021, jolloin todettiin muun muassa rakennusten riittämätön ilmanvaihto, huonokuntoiset pintamateriaalit sekä järviveden sopimattomuus pesu- ja löylyvedeksi sinilevä aikaan.

Alueella on todettu useana kesänä sinilevää näytteenotoissa. Saunat ovat lämmenneet kaksi kertaa viikossa yleisölle sekä niitä on saanut vuokrata yksityiskäyttöön.

Alue on yhteisomistuksessa Lempäälän, Pirkkalan, Vesilahden, Tampereen, Nokian, Kangasalan, Ylöjärven sekä Valkeakosken kanssa. Kuntien välinen hoitotoimikunta käynnistää alueen kehittämisen valmistelun keväällä 2022.

– Alue on ollut suosittu jo pitkään vakiintuneiden karavaanareiden keskuudessa ja saunalla on normaaleina vuosina käynyt satoja ihmisiä. Mutta nyt alue on tullut ns. ikänsä päähän. Tällä hetkellä menot ovat jo paljon suuremmat kuin tulot. Jo pelkkä saunojen korjaaminen vaatii investointeja. Siksi on nyt ensiarvoisen tärkeää, että aluetta katsotaan kokonaisuutena ja miten sitä voitaisiin kehittää tulevaisuutta ajatellen, kertoo Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja.

Mäyriän virkistysalueen uimaranta ja grillikatos sekä alueen frisbeegolfrata ja viherkenttä ovat toistaiseksi kuntalaisten käytössä.

Karavaanareiden tulee tyhjentää oma alue rakennelmineen 15. syyskuuta 2022 mennessä. Kunta toimittaa Mäyriään roskalavan juhannuksen jälkeisellä viikolla.

