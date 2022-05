Lempäälän Kanavan koulu on saavuttanut rakennuksen ympäristöystävällisyydestä RTS-ympäristösertifioinnissa parhaan arvosanan eli kolmen tähden luokituksen, mikä vastaa hyvää ympäristölaadun tasoa.

Suomen oloihin kehitetty sertifikaatti keskittyy mm. energiatehokkuuteen, kosteudenhallintaan, sisäilmaan sekä rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

RTS-luokitusjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2016, ja Lempäälään valmistunut kolmas yläkoulu on ollut ensimmäisiä käynnistyneitä ja sertifioituja hankkeita Suomessa. Hankkeessa on tehty työtä suunnittelussa, projektinjohdossa ja työmaalla yhteisen ympäristötavoitteen eteen.

RTS-ohjauksesta vastannut Raksystems GBP on ollut mukana asettamassa sertifioinnin tavoitteita ja suunnittelemassa toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi.

Kolmikerroksinen koulu on rakentajana toimineen YIT:n ensimmäinen betonirunkoinen hirsikoulu. Koulun runko on toteutettu betonista ja julkisivu massiivihirrestä. Puu näkyy julkisivun lisäksi myös ulkoseinien sisäpinnassa sekä aulatilassa. Ratkaisulla on tavoiteltu ekologisuuden lisäksi kosteusturvallisuutta, sillä hirsi julkisivumateriaalina on varma rakenne ulkoseinässä. Materiaalivalintana se myös kestää aikaa.

− Ekologisiin valintoihin oli panostettu jo tarjouspyynnössä. Hirren ja betonin yhdistämisessä onnistuttiin, ja RTS-sertifiointi toi uuden ympäristönäkökulman suunnittelun ja toteutuksen rinnalle, taustoittaa projektipäällikkö Janne Hynynen YIT:ltä.

Kanavan koulu saavutti lähes täydet pisteet RTS:n prosessipisteiden kategoriassa, jossa arvioidaan toiminnanvarmistusta ja valvontaa, kosteuden- ja puhtaudenhallintaa sekä työmaan ympäristövaikutuksia. Energian osa-alueessa saavutettiin korkeat pisteet muun muassa hyvän E-luvun ansiosta. Rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen säästö verrattuna verrokkikohteeseen oli merkittävä, ja siitä palkittiin myös RTS-luokituksen pisteytyksessä.

− Meille oli alusta alkaen tärkeää huomioida HINKU-kuntana RTS:ssä pisteytetyt kosteudenhallinta, sisäilma, rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki ja energiatehokkuus, sanoo Lempäälän kunnan rakennuttajapäällikkö Ulla Palo-oja.

Kanavan koulu valmistui viime syyslukukauden alkuun. Kolmikerroksisessa koulussa on noin 6 000 kerrosneliömetriä, 400 oppilasta sekä noin 60 henkilökunnan jäsentä.