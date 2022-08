Valtion rahoitus väheni, Lempäälän Harrastava koululainen -kerhotoiminta supistuu – Tiina Hakio: ”Valtava pettymys”

Harrastava koululainen -kerhotoimintaa joudutaan Lempäälän kouluilla karsimaan. Hankkeen puitteissa lapsille on voitu koulupäivän yhteydessä tarjota erilaisia maksuttomia kerhoja, joita ovat järjestäneet eri toimijat yhteistyössä.

Syynä on kutistunut valtion rahoitus. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja Lempäälälle myönnettiin tänä vuonna huomattavasti pienempi avustussumma kuin aiempina vuosina.

– Pilottivaiheessa kunta sai valtavan suuren summan, noin 300 000 euroa kerhotoiminnan käynnistämiseen. Se oli upea juttu ja tilanne oli yhtä hyvä muissa Tampereen seudun kunnissa, hankevastaava Tiina Hakio kertoo.

– Jatkokaudella eli viime keväänä avustus oli 145 000 euroa ja nyt tilanne on se, että avustusta saatiin enää koko lukuvuodelle 101 000 euroa, hän toteaa.

Rahoituksen pienenemiseen on vaikuttanut se, että Lempäälän hankkeen taustalla olevaan valtakunnalliseen toimintamuotoon, Harrastamisen Suomen malliin, on tullut mukaan uusia kuntia.

– Valtion budjettiin on varattu 14,5 miljoonan summa Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen, ja nyt sitä pottia jakaa noin 250 kuntaa, Hakio selvittää.

Rahoituksen kutistuminen oli Tiina Hakiolle yllätys. Toimintaa on ehditty juurruttaa Lempäälään, ja harrastusmuoto on pidetty.

– Olimme varautuneet, ettei isoja summia ole mahdollista saada jatkuvasti, mutta emme osanneet varautua, että summa kutistuu näinkin huomattavasti.

– Tämä on valtava pettymys ja se on aiheuttanut perheissä harmitusta. Toiminta on helpottanut perheiden arjen sujuvuutta. Itsestänikin tilanne tuntuu kurjalta, Hakio sanoo.

Hakion mukaan viime keväänä rahoituksen turvin pystyttiin pyörittämään 130:tä kerhoa. Toiminnassa oli 1 000 lasta mukana. Noin 30 prosenttia osallistujista oli lapsia, joilta puuttui harrastus kokonaan.

Nyt samanlaista määrää kerhoja ei pystytä tarjoamaan. Kerhoja on jouduttu jakamaan koulujen oppilasmäärän mukaisesti.

– Kerhoja pystytään järjestämään noin 55. Etsivän harrastustoiminnan kautta on varattu kerhoihin paikkoja niille lapsille, joilla ei ole mitään harrastusta, Tiina Hakio kertoo.

– Teemme järjestelyjä. Olemassa oleviin kerhoihin perustetaan lisäpaikkoja ja hankitaan lisää koulutettuja ohjaajia. Selvitämme, pystytäänkö kauden aikana kerhojen määrää lisäämään, hän kertoo.

Tilanne on Lempäälässä kinkkinen, sillä moni tottui, että kerhotarjonta on runsas.

– Mutta on hyvä, että valtio ylipäätään tukee kuntia maksuttoman harrastuskerhotoiminnan järjestämisessä, Hakio huomauttaa.