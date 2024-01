Vesilahti tilaa arkkitehtitoimistolta visiotyön Lammasniemen ja Kurkiniityn kehittämisestä

Vesilahden vt. kunnanjohtaja Susanna Hokkanen on päättänyt hankkia Lammasniemen ja Kurkiniityn visiotyön Studio Puisto Arkkitehdit Oy:ltä hintaan 24 000 euroa.

Hokkanen perustelee hankintaa sillä, että Lammasniemen ja Kurkiniityn alueet ovat merkittäviä kehityskohteita kunnan matkailun, virkistyksen ja luonnon näkökulmasta. Erityisesti veneilijöiden suosiossa olevan alueen 2,5 kilometrin pituinen rantaviiva tarjoaa mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle ja luontoelämysten tarjoamiselle.

Tarkoituksena on tuottaa aluekonseptisuunnitelma, jonka tehtävänä on analysoida alueen matkailulliset vahvuudet ja kehityskohdat. Tavoitteena on luoda visio, joka kumpuaa paikallisten tarpeista ja odotuksista, tarjoten samalla houkuttelevan ympäristön niin kuntalaisille kuin alueella vieraileville. Visiotyö toteutetaan kuullen kunnan eri sidosryhmiä, alueen käyttäjiä ja kuntalaisia.

Visiotyö ei ole virallinen kaavaprosessi, vaan perustana tulevalle Lammasniemen ja Kurkiniityn kehittämiselle. Visio toimii ohjenuorana alueen kehittämisessä, joka tähtää paitsi matkailun ja virkistyksen edistämiseen myös alueen luontoarvojen säilyttämiseen ja vahvistamiseen.