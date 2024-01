Lempäälän uusi nuorisotila avaa ovensa lähiviikkoina – Tila rakentuu nuorten omille toiveille

Hyvältä näyttää. Lempäälän uusi nuorten tila nimittäin.

Päätila on avara, seinustalla on istumasyvennyksiä oleskelua varten ja biljardipöydän äärelle kerääntyy pelaajia epäilemättä heti, kun tila avataan.

Tilasta puuttuu vielä iso osa irtokalusteista ja nuorten taidetta, mutta lähiaikoina tulee valmista.

– Avajaispäivää ei ole vielä sovittu, mutta tahtotila on avata nuorisotila niin nopeasti kuin mahdollista. Puhutaan varmasti lähiviikoista, kertoo Lempäälän kunnan vastaava nuorisotoiminnan ohjaaja Jussi Kolehmainen.

Ideaparkin kakkoskerrokseen aukeava 428-neliöinen tila oli aiemmin sisähuvipuiston oleskelutilaa, mistä muistona yhdessä ovessa lukee vielä vip-tilat.

Pian nuoret voivat viettää tilassa aikaa kavereiden kanssa ja pelailla tai tavata turvallisia aikuisia.

Yhteisöjohtaja Kati Hämäläinen-Myllymäki arvioi aiemmin LVS:ssä, että nuorisotila olisi saatu avattua jo viime vuoden puolella, mutta Jussi Kolehmaisen mukaan nuorten tilan sähköistys otti aikansa. Sähkötyöt valmistuivat tammikuussa.

Pelitilan toiminta siirtyy Ideaparkin uuteen tilaan nuorisotalo Snadista, missä se on ollut vuodesta 2022 asti.

– Ideaparkin pelitilaan on tehty datapisteet useita pelikoneita varten, jotta nuorilla olisi hyvät pelimahdollisuudet. Pelitilaan tulee myös oma ohjaajansa. Pelitilassa mahdollistetaan kohtaaminen ja pelikasvattaminen monella tapaa. Pelimaailmasta löytyy täysin oma sosiaalinen verkostonsa, Kolehmainen selvittää.

– Nuorisopalveluiden ajatus on kohdata nuoria eri näkökulmista ja eri tasoilla. Kohtaamista toteutetaan tilatoiminnan lisäksi koulunuorisotyössä, digitaalisessa nuorisotyössä, kirjastonuorisotyössä, kulttuurisessa nuorisotyössä, yhteisöbussissa sekä jalkautuvassa nuorisotyössä. Nuorisotyön kenttä Lempäälässä on laaja, hän kertoo.

Uudelle nuorisotilalle tulee kolme nuoriso-ohjaajaa, jotka työskentelevät vuoroin myös kunnan muissa nuorisotiloissa. Tilan vastuuohjaaja on pitkäaikainen nuorisotoiminnan ohjaaja Jyri ”Jysky” Fredriksson.

Nuorisotilan on tarkoitus olla ainakin alkuvaiheessa auki kolmena päivänä viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Nuoret ovat päässeet esittämään toiveensa uudelle nuorisotilalle. Nuorilta on viime vuonna toteutettujen kyselyjen avulla tiedusteltu, millainen nuorisotilan tulisi olla, ja vastauksia on otettu hyvin konkreettisesti huomioon suunnittelussa ja varustelussa.

– Ensimmäinen kysely järjestettiin viime keväänä. Yläkouluilla on myös kierrelty ja kyselty nuorten mielipidettä Ideaparkin nuorisotilaan ja muihin toimintoihin liittyen. Ideaparkille teimme oman kyselyn loppuvuodesta. Olemme hakeneet varmistusta ajatukselle, että nuoret haluavat tätä. Kyselyihin on tullut karkeasti arvioiden tuhat vastausta, Jussi Kolehmainen selvittää.

– Nuorisopalveluiden toimintakysely aiotaan tehdä jatkossa nuorille joka syksy, hän sanoo.

Tilassa on jo nyt nuorten toivomat biljardipöytä ja darts-taulu. Lähiaikoina tulossa on myös sohvia, säkkituoleja ja pelikonsoleja.

– Nuoret haluavat hengailla ja pelailla, ja se näkyy heidän toiveissaan, Kolehmainen toteaa.

Myös toinen aste on otettu mukaan suunnitteluun. Kolme ammattiopisto Tredun Lempäälän toimipisteen sisustusalan opiskelijaa suunnittelevat yläkoulunuorten kanssa graffiteja tai muuta seinätaidetta nuorisotilaan, pääasiassa sisääntuloväylään ja pelitilaan.

Lisäksi nuorisotilan nimeämiseen aiotaan osallistaa nuoria.

– Tilalla ei ole vielä nimeä, joten järjestämme nimikilpailun tai vastaavan tilaisuuden nuorille, hän sanoo.

Jussi Kolehmainen uskoo vahvasti, että nuoret ottavat uuden nuorisotilan omakseen.

Lempäälän nuorisopalveluilla 17 vuotta työskennellyt Kolehmainen uskoo, että nuoret tulevat iltaisin mielellään kauppakeskukseen muutamaksi tunniksi aikaa viettämään.

– Ideapark on selkeä kohtaamispaikka. Myös kauppakeskuksen toivetila on ollut, että nuorisotyötä tuotaisiin Ideaparkiin, mutta ilmassa on ollut monta kysymysmerkkiä ennen kuin näin voi olla. Nyt ne kysymysmerkit on ratkaistu, hän sanoo.

Nuorisopalveluita on pyritty Lempäälässä kehittämään ja Kolehmaisen mukaan niitä pitääkin kehittää, jotta lempääläisten nuorten tarpeisiin pystytään vastaamaan kasvavassa kunnassa.

– Kauppakeskuksessa pystymme kohtaamaan nuoria uudella tavalla. Emme osanneet odottaa näin hienoa tilaa, kun kauppakeskuksen kanssa asiasta ryhdyttiin neuvottelemaan. Tämä on ollut upea aihio, hän sanoo.