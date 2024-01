Pihabongaus ensi viikonvaihteessa – tikat rummuttavat jo kevättä

Suomen suurin lintutapahtuma, pihabongaus on vuorossa ensi viikonloppuna 27.–28. tammikuuta. Tapahtumassa tarkkaillaan lintuja pihamaalta tai muusta sopivasta paikasta tunnin verran ja tiedot ilmoitetaan Birdlifen keruuohjelmaan.

Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2006 saakka ja havaintoja on ilmoitettu viime vuosina 15 000 paikalta. Havainnoitsijoita on enimmillään ollut yli 25 000.

Pihabongaus antaa arvokasta tietoa talvilinnuistamme yhdistettynä satojen talvilintulaskentareittien tuloksiin.

Viime tammikuun pihabongauksen runsain laji oli totutusti talitiainen 119 000 yksilöllä 15 000 pihamaalla. Seuraavina runsaudessa olivat sinitiainen, harakka, käpytikka, punatulkku, keltasirkku ja pikkuvarpunen.

Pirkanmaalle on jäänyt talvehtimaan joitakin punarintoja, peippoja, järripeippoja, joten niitä saattaa löytyä pihabongauksessakin. Mustarastaiden määrä lisääntyy talvehtijana vuosi vuodelta ja laji on varsin kiitollinen ruokinnasta.

Valon määrän lisääntyminen on kevään merkki, kuten myös aamuisin jo tapahtuvat käpytikkojen rummutukset. Mustarastaat tapailevat varovasti ensimmäisiä keväthuilujaan ja Pyhäjärven merikotkatkin ovat jo soidinpuuhissa. Niitä voi käydä tarkkailemassa Säijän uimarannalta. Kevättä kohti mennään päivä päivältä.

Tänä talvena käpytikkoja ja punatulkkuja on nähty tavanomaista enemmän. Myös pohjoisen urpiaisten määrä on viime viikkoina lisääntynyt ruokintapaikoilla.

Lempäälän talvilintulaskennassa käpytikkoja nähtiin 8, Vesilahden Kirkonkylässä 14 ja Saarikunnan laskennassa 12. Viime tammikuun pihabongauksessa käpytikkoja havaittiin peräti 12700 yksilöä.

Vaikka käpytikka hyödyttää muita kolopesijöitä tekemillään pesäkoloilla, se tuhoaa runsaasti pönttölintujen, tiaisten ja kirjosieppojen pesiä rikkomalla pöntöt ja syömällä poikaset.

Tilanne on varsin tuttu pönttöjen rakentajille. Eikä lentoaukon suojakaan auta, sillä käpytikka tekee pönttöön ison reiän sivuseinästä. Varminta on häätää käpytikka pihapöntöiltä, jos sen näkee pahanteossa. Itsekin onnistuin pelastamaan sinitiaisen poikasen käpytikan suusta viime hetkellä.

Talvipäivän koskikarararetki on reipasta liikuntaa ja luonnon opiskelua koko perheelle. Koskikarat talvehtivat Herralankoskella ja yksi pari Vesilahden Onkemäessä Hirvijärven laskupurolla.

Koskikara on outolintu, joka saapuu loka- marraskuussa Pohjois-Ruotsista ja Norjasta talvehtimaan maamme virtavesille ja koskipaikoille – vieläpä varsin uskollisesti kerran valitsemalleen purolle. Paluu pohjoiseen tapahtuu maaliskuussa.

Herralankoskella voi bongata samalla kymmeniä telkkiä virran vietävänä ja kymmenittäin talvehtivia sinisorsia myös läheisellä Majauslahdella.