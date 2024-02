Lääkärikäynti maksaa jatkossa 23 euroa – Pirhan asiamaksut nousevat helmikuussa

Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirhan) asiakasmaksut nousevat 1. helmikuuta alkaen.

Muutosta perustellaan indeksikorotuksella. Kansaneläkeindeksi on noussut vuodesta 2021 vuoteen 2023 noin 10 prosenttia, joten asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan saman verran.

Korotuksen jälkeen lääkärillä käynti maksaa Lempäälän, Vesilahden ja muiden Pirhan alueen terveyskeskuksissa 23 euroa aiemman 20,90 euron sijaan. Perusterveydenhuollon sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotto on maksuton.

Terveyskeskuksen päivystys- eli kiirevastaanottomaksu arkena nousee 20,90 eurosta 23 euroon käynniltä, ja arki-iltaisin, viikonloppuisin ja pyhäpäivinä 31,60 euroon käynniltä, kun se aiemmin oli 28,70 euroa.

Sairaalan poliklinikkamaksu nousee 41,80 eurosta 46 euroon.

Suu- ja hammashuollossa suuhygienistin perusmaksu oli viime vuonna 10,30 euroa, mutta helmikuun alusta alkaen se on 11,30 euroa. Hammaslääkärin perusmaksu nousi 13,30 eurosta 14,60 euroon.

Päiväkirurgian toimenpide nousi 150,80 euroon 136,90 eurosta, ja jos hoito jatkuu seuraavaan päivään, hoidosta peritään lisäksi hoitopäivämaksu. Maksu hoidosta ja ylläpidosta lähisairaaloissa ja Taysilla on 54,60 euroa hoitopäivältä.

Ateriahinnoittelu muuttuu vuonna 2024 siten, että jatkossa tukipalveluina ja asumiseen liittyvinä palveluina on tarjolla joko kotiin vietävä ateriapalvelu tai asumispalveluiden ateriapäivä. Kotiin vietävän lounaan hinta on jatkossa 10,70 euroa, ja se toimitetaan asiakkaalle vähintään kolme kertaa viikossa. Palvelu on erityisesti säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaille.

Asumispalveluiden ateriapäivä on 18,25 euroa, ja se sisältää aamupalan, lounaan, päiväkahvin tai välipalan, päivällisen ja iltapalan. Palvelu on yhteisöllisen asumisen asiakkaille.

Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun uusi asiakasmaksu on 6,60 euroa tunnilta.

Korotukset koskevat myös julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille säädettyä enimmäismäärää eli maksukattoa, joka nousee nykyisestä 692 eurosta 762 euroon.

Summan ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia kalenterivuoden loppuun asti. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta peritään alennettu hinta.

Käyttämättä jätetyistä palveluista peritään jatkossa 56,70 euron kertamaksu. Maksu peritään, mikäli asiakas on varannut vastaanottojan esimerkiksi terveyskeskukseen, mutta ei saavu paikalle tai jättää ajan perumatta. Maksu voidaan periä, vaikka varattu palvelu olisikin ilmainen.

Aluevaltuusto hyväksyi uudet asiakasmaksut 15. tammikuuta.