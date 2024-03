Mitä pitää tietää jos vaihtaa itse kesätassut alle? – Kuusi tärppitietoa renkaanvaihtajalle

Renkaanvaihto on pian ajankohtaista. Mitä pitää tietää, jos vaihtaa renkaat itse vaikka kotipihallaan? Vastauksia tiedotteessa antoi K-Autolla renkaista vastaava tuotepäällikkö Lasse Wirama.

1. Miksi renkaiden kunnolla on ylipäänsä väliä?

– Kuljettajan jälkeen tärkein turvallisuuteen vaikuttava asia on laadukas rengas, sillä auto koskettaa maata vain renkaidensa neljällä hieman postikorttia suuremmalla kohdalla.

– Laki on oma juttunsa. Tieliikennelaki edellyttää kesärenkaalta vähintään 1,6 millimetrin urasyvyyttä, joka pitää löytyä kaikista pääurista. Vesiliirron riski maantienopeuksilla kasvaa selkeästi jo kulutuspinnan huvetessa neljän millin alapuolelle. Varsinkin talven jälkeen kannattaa välttää ajourissa ajamista sadekelillä, sillä vettä saattaa kertyä uriin paikoin suuriakin määriä. Myös päällystevauriot voivat olla vesilammikon peittämiä, jolloin niitä ei välttämättä huomaa. Siksi renkaiden kunto pitää tarkastaa säännöllisesti.

2. Mistä tietää, onko rengas vielä kunnossa?

– Kun rengas toimii oikein, sen kulutuspinta kuluu tasaisesti. Renkaan kulumiseen vaikuttavat merkittävästi ajoneuvon ohjauskulmat ja oikea ilmanpaine. Myös ajotavan rooli on kasvanut merkittävästi, kun ajoneuvokanta sähköistyy ja autojen paino sekä tehot kasvavat jatkuvasti yhä suuremmiksi.

– Urasyvyyttä pitää tarkkailla, mutta sitäkin tärkeämpi mittari on renkaan ikä. Vaikka urasyvyyttä vielä riittäisikin, alkaa kuusivuotias rengas olla jo käyttöikänsä päässä. Vanha kumi kovettuu, eikä rengas toimi enää ääritilanteissa turvallisesti.

3. Miksei kitkoilla voi ajaa ympäri vuoden?

– Vaikka kitkarenkaiden käyttökausi voi olla nastarenkaita pidempi, ympärivuotiseen käyttöön kitkat eivät sovi. Nastattomia talvirenkaita käyttävät voivat vaihtaa kesärenkaat alle hieman myöhemmin kuin nastarenkailla ajavien. Näin voi myös välttää mahdollisesti pitkät jonot renkaanvaihtoihin.

– Talviolosuhteisiin suunniteltu pohjoismainen kitkarengas on kuitenkin jopa vaarallinen kesäkäytössä. Sen pehmeämpi ja tiheästi lamelloitu kulutuspinta on suunniteltu tuottamaan jääpitoa kylmissäkin keleissä, jolloin se ei toimi oikein lämpimissä olosuhteissa, vaan jarrutusmatkat venyvät merkittävästi pidemmiksi kuin kesärenkailla ajettaessa. Väistötilanteessa auto voi näin olla vaikeasti hallittavissa.

4. Miksi rengaspaineista aina muistutellaan?

– Oikeat rengaspaineet ovat paitsi turvallisuuskysymys, mutta niillä on selvä vaikutus myös polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta kuljettajan kukkaroon. Kun rengaspaineet on säädetty sopiviksi autossa matkaavien ihmisten ja tavaroiden määrän mukaan, on ajaminen turvallista, mukavaa ja polttoainettakin kuluu vähemmän. Liian pienillä rengaspaineilla on suora vaikutus vierintävastukseen, koska renkaan pyöriessä sen rakenteessa tapahtuu tällöin suurempia muodonmuutoksia, ja ylimääräinen energia muuttuu hukkalämmöksi renkaan rakenteissa.

– Lämpötila vaikuttaa renkaiden paineistamiseen, joten paineet on mitattava ulkona kylmästä renkaasta. Renkaat lämpenevät ajossa, eli anna niiden jäähtyä hetki ennen mittausta.

– Ilmanpaineet on hyvä tarkistaa vähintään kerran kuukaudessa. On normaalia, että renkaiden ilmanpaine laskee hiljalleen jopa 0,1 baria kuukaudessa, joten siksikin niitä on tärkeää seurata. Renkaiden polttoainetaloudellisuuden ja turvallisuuden varmistat siis ihan maksuttomalla ilmalla. Tiedon sopivista rengaspaineista löydät ainakin auton käyttöohjeesta ja monessa autossa myös kuljettajan ovenkarmiin kiinnitetystä tarrasta.

5. Mitä kaikkea pitää huomioida, jos haluaa vaihtaa renkaat kotipihassa?

– Ensinnäkin: Jos et ole täysin varma, miten rengas vaihdetaan, työ kannattaa suosiolla jättää ammattilaisen tehtäväksi. Jos kuitenkin päätät vaihtaa renkaat kotona, toimi seuraavasti:

Aivan ensimmäisenä asiana on hyvä tarkastaa rengaspaineet ja säätää ne oikeiksi. Renkaisiin voi useimmiten asettaa esimerkiksi 0,2 baria suuremman ilmanpaineen kuin ajoneuvon valmistaja suosittelee. Painemittareissa voi olla pieniä heittoja, mikäli niitä ei ole kalibroitu. Pieni ylipaine on renkaan ja ympäristön kannalta paljon parempi kuin alipaine, joka aiheuttaa suurempia päästöjä ja renkaan nopeampaa kulumista. Mikäli yhdestä renkaasta on kadonnut painetta enemmän kuin muista, on siinä todennäköisesti vuoto. Tällöin rengas kannattaa viedä ammattilaiselle tarkempiin tutkimuksiin. Ammattilainen selvittää, voiko vuodon korjata vai pitääkö renkaita uusia kokonaan.

Irrallaan olevien renkaiden kulutuspinta on myös hyvä tarkistaa silmämääräisesti naulojen, ruuvien tai muiden terävien esineiden varalta. Pultteja ei saa jättää liian löysälle, mutta niitä ei toisaalta kannata kiristää liian tiukallekaan. Kiristämällä renkaat juuri oikeaan momenttiin, ne pysyvät kiinni, mutta myös lähtevät irti seuraavassa vaihdossa. Muista aina noudattaa työskentelyssä autonvalmistajan ohjeistusta!

Jos ryhdyt vaihtoon pihamaalla, varaa riittävästi tilaa turvalliselle työskentelylle. Tarvitset myös tukevan ja tasaisen alustan sekä kunnollisen tunkin. Ennen kuin nostat autoa, löysää pyöränpultit, laita käsijarru ja vaihde päälle tai käytä automaattivaihteisessa autossa parkkiasentoa. Myös pyöräkiilojen käyttö on suositeltavaa. On mahdollista, että kesä- ja talvirenkaissa on erilaiset pyöränpultit, joten ole huolellinen, että käytät oikeita pultteja.

Kiinnityspinnat, eli pyörännapa ja vanteen kiinnityspinta on hyvä puhdistaa ruosteesta ja hapettumista harjaamalla. Tällä ehkäistään epäpuhtauksista aiheutuvia pyöränpulttien löystymisiä ja pahimmassa tapauksessa pyörän irtoamisia.

Varmista renkaiden oikea pyörimissuunta renkaan kyljen merkinnästä. Kaikissa renkaissa ei kuitenkaan ole määrättyä pyörimissuuntaa. Useassa uudehkossa autossa on myös erikokoiset renkaat edessä ja takana. Tämä on hyvä huomioida ennen renkaiden kiinnittämistä. Mikäli renkaat ovat samankokoiset, asennetaan paremmat aina taka-akselille. Jotta renkaat saa oikeaan ja turvalliseen kireyteen, on suositeltavaa käyttää momenttiavainta kiristyksessä.

Tarkista pyöränpulttien kireys noin 100 ajokilometrin jälkeen. Muistathan, että nykyautojen suuret renkaat ovat painavia, eli vaihto edellyttää jonkin verran tekniikan tuntemusta: esimerkiksi rengaspainevalvontajärjestelmä on mahdollisesti kalibroitava renkaanvaihdon jälkeen. Varmin ja huolettomin vaihtoehto on teettää renkaanvaihto ammattilaisella, joka varmistaa renkaan kunnon ja tekee asennustyön alusta loppuun oikein.

Muistathan, että renkaanvaihtoaika kannattaa varata hyvissä ajoin, sillä vaihtosesonkina saattaa olla ruuhkaa.

6. Entä renkaiden säilytys?

– Renkaat kannattaa säilyttää sisätiloissa puhtaina. Säiden armoilla vanteet ruostuvat tai hapettuvat. Kumi voi hapertua. Renkaita ei myöskään kannata altistaa suoralle auringonvalolle, UV-säteilylle, kosteudelle, kuumuudelle tai kemikaaleille kuten esimerkiksi liuottimille. Myös sähkömoottorit – kuten kompressorit tuottavat otsonia, joka on vahingollista renkaille. Rengashotellissa renkaat säilytetään aina oikein ja niiden kunto tarkistetaan aina vaihdon yhteydessä.