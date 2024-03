Huhtikuussa eniten autojen lasirikkoja – Lempäälässä kyseenalainen kunnia tilastoissa

Autoilijan kannattaa olla nyt varuillaan, sillä tuulilasivahinkoja tapahtuu tyypillisesti eniten huhtikuussa. Erityisen paljon lasivahinkoja sattuu Pirkanmaan alueella. Tuulilasin vaihtaminen on sitä kalliimpaa mitä uudempi ja varustellumpi auto on.

Usein lasivahinkojen piikki osuu huhtikuulle, mutta ajankohta voi vaihdella eri alueilla riippuen kevään etenemisestä. Keväällä tiet ovat sulat, mutta osassa autoista on vielä talvi- tai kitkarenkaat alla ja ajoteillä on paljon irtosoraa. Talvirenkaissa on runsaasti pitoa parantavia lamelleja, joiden väleihin irtonaista ainesta tarttuu. Tyypillisesti vahinko tapahtuu, kun edellä ajavan ajoneuvon renkaista sinkoutuu tuulilasiin kivi tai tien pinnoitetta.

– Lasivahingot ovat lievässä kasvussa lähes kaikissa maakunnissa. Suurien liikennemäärien takia Uudellamaalla lasivahinkoja sattuu paljon. Mutta kun vahinkomääriä suhteutetaan liikennemääriin, tapahtuu lasivahinkoja eniten Pirkanmaan alueella. Myös Pohjois-Pohjanmaalla vahinkoja tapahtuu paljon, Pohjola Vakuutuksen ajoneuvovakuuttamisesta vastaava johtaja Kristian Hiljander kertoo tiedotteessa.

Paikkakunnittain tarkasteltuna eniten vahinkoja tapahtuu luonnollisesti suurimmissa kaupungeissa. Kun vahinkomääriä suhteutetaan liikenteen määrään, nousevat vahinkotiheydessä kärkeen Lempäälä, Liminka ja Nokia.

Vahinkoja tapahtuu tyypillisesti tiheästi liikennöidyillä moottori- ja kehäteillä sekä rampeilla ja liittymissä. Lempäälässä kolmostie on tyypillinen lasinrikkoja useine ramppeineen. Teiden päällysteiden huono kunto lisää tuulilasivahinkoja. Leudot ja lumettomat talvet sekä lämpötilojen sahaaminen rasittavat teiden pintoja.

Tuulilaseja korjataan tällä hetkellä hieman enemmän kuin vaihdetaan. Tuulilasien korjauskustannus on keskimäärin noin 70 euroa ja vaihtokustannus hieman yli 800 euroa. Tuulilasien vaihdoissa kustannuksia nostavat varaosien ja tarvikkeiden hintojen nousu. Myös lasin vaihdon yhteydessä tehtävät kalibrointityöt ovat yleistyneet. Kalibroinnilla säädetään ja varmistetaan, että tuulilasiin asennetut kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten kaistavahti, mukautuva vakionopeuden säädin tai hätäjarruavustin toimivat oikein.

– Tuulilasien sisältämien kuljettajaa avustavien järjestelmien yleistyminen on viime vuosina nostanut tasaisesti lasien kalibrointitoimenpiteiden tarvetta. Nykyään lähes joka toisessa lasinvaihdossa tarvitaan kalibrointitoimenpiteitä, Hiljander sanoo.

Lasin vaihtaminen on sitä kalliimpaa mitä uudempi auto on kyseessä. Vaihtokustannukset voivat vaihdella muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen euroon.

– Korkeintaan 4 vuotta vanhan auton keskimääräinen lasinvaihtokustannus on reilu tuhat euroa, kun taas 5–8 vuotta vanhassa autossa se on reilu 800 euroa, Hiljander avaa tilastoja.

Automerkeittäin tarkasteltuna tuulilasien vaihdon kustannuksissa kärkisijaa pitävät paremmin varustelluiden automerkkien uudemmat mallit.

– Lasin korjaamisen mahdollisuus kannattaa aina selvittää, sillä se on edullinen ratkaisu paitsi autoilijalle myös ympäristölle. Suomessa vaihdetaan vuosittain yli 200 000 tuulilasia, ja lasin valmistus kuluttaa paljon energiaa. Laseja korjauttamalla voimme vaikuttaa merkittävästi ympäristökuormitukseen, Hiljander toteaa.

Toimi näin kiveniskemän tapahtuessa:

• Suojaa iskemäkohta heti teipillä, jotta vaurioon ei pääse likaa ja kosteutta.

• Suuntaa lasikorjaamolle mahdollisimman pian, vaikka vahinko olisi pieni. Kivenisku saattaa laajentua suuremmaksi halkeamaksi yhdenkin yön aikana.

• Noin kahden euron kolikon kokoinen kiveniskemä on korjattavissa, mutta sitä suuremmat vaativat lähtökohtaisesti uuden tuulilasin. Jos kiveniskemän halkaisija on yli kolme senttimetriä, vaurio on liian lähellä lasin reunaa, kuljettajan näkökentässä tai lasin sisäpuolella tai iskemä sijaitsee tuulilasikameran tai muun tunnistimen kohdalla, voidaan joutua vaihtamaan koko lasi.