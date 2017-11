Valokuvakeskus Nykyajan joulukuun näyttelyssä on esillä Maikki Kantolan kuvia Puntala-rockista. Valokuvasarja Puntala on PUNK kertoo kesästä, rajattomasta riemusta, musiikin tärkeydestä, aatteesta ja asenteesta. Keesit on kohotettu, merkit ommeltu ja kettingit viritetty.

Nykyajan ryhmänäyttelyssä 4X kohtaavat neljä erilaista valokuvaajaa. Valokuvanäyttely esittelee Puntalan punk-hengen lisäksi muun muassa Kalevalan uustulkintaa, Keskustorin tarinoita ja Tamperetta Maikki Kantolan, Tuomas Koskialhon, Petri Nuutisen ja Laura Talvitien projektien valossa.

Tamperelainen Majaoja-säätiö valitsi heidät näyttelyynsä ”Suomi100 – Pirkanmaa eilen ja tänään” vuoden 2016 apurahojen saajien joukosta.

Maikki Kantola on elokuva-alan AMK medianomi ja mediakasvatuksen maisteri. Hän tutkii mediateoksissaan positiivisesti vaihtoehtoisia ja valtavirran ulkopuolelle jääviä ilmiöitä.