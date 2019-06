Juhannusruno: Unton ja Hilman juhannuslempi

Unton ja Hilman juhannuslempi

Juhannus aattoa oottavat kaikki,

höyryistä illalla täyttyy raitti.

Nauru ja laulu ilmoille kaikaa

örisee Unto ja Hilmaa haikaa.

Nuotiot syttyy hämyissä illan

Unto ja Hilma ylittää sillan.

Rakkaus heillä leimahti juuri

Untolla jano vaan liian suuri.

Ilta kun yötä lähenee

raitilta porukka vähenee.

Unto se Hilmaansa teltassa halaa

Väinö ottaa pullosta huikkaa salaa.

Aamulla olo on kaikilla kurja

ei onnistu Hilmalta oikee ei nurja.

Untolla päässä on tunnelma huono

Väinöllä punainen on kuono.

Rajansa kaikella toteaa Hilma

sateeksi muuttui myös ilma.

Unto ja Väinö matkoihinsa lähti

siihen sammui se rakkauden tähti.

Hilma nyt yksin lastansa hoivaa,

välillä on jyrkkää ja välillä loivaa.

Unto ei muista nyt menneestä mittään

Väinö vaan pulloista vieläkin pittää.

Opetus tässä nyt kaikille hyvä

seuraus voi olla rakkauden jyvä.

Toinen kun lähtee niin toinen jää

ja kohta jo pilkistää lapsen pää…..

Muista siis jos ei oo aikomusta

on olemassa tiedäthän – se musta.

Silloin ei tule yllätys suuri

eikä ala itää se rakkauden juuri

Kirjoittanut

Mervi Aaltonen