Vanha historiateos vei Jenni Hiirikosken muistelemaan uransa alkua ja esikuvaansa Hanne Sikiötä – Kapteeni näki 15 vuotta sitten tulevaisuuteen

Jenni Hiirikoski saa käteensä kuvausrekvisiittaa, kun hänestä otetaan lehtikuvia Lempäälän-Vesilahden Sanomien artikkeliin. Käsiin päätyy 15 vuotta vanha kirja, Lempäälän Kisan 100-vuotishistoriikki.

LeKi-kasvateista ja naiskiekon lempääläisistä uranuurtajista Hanne Sikiöstä ja Hiirikoskesta tehtiin oma luku seuran historiateokseen. Nyt on tarkoitus ottaa kuva samassa paikassa kuin missä Jenni ja Hanne poseerasivat 15 vuotta sitten. Hiirikoski muistaa yhä, kun Juha Raunio jututti ja kuvasi kaksikkoa, ja alkaa muistelemaan vanhoja.

– Huh huh, olin silloin 17-vuotias. Muistan sen kuvan: näytän paljon Hannea pidemmältä, mutta oikeasti seisoin penkillä, Hiirikoski naurahtaa.

– Kirjan artikkeli tehtiin ensimmäisten MM-kisojeni jälkeen. Silloin pelattiin Halifaxissa. Uskomatonta kyllä, tulevana keväänä pelataan taas Halifaxissa.

Hanne Sikiö oli Hiirikoskelle iso esikuva, jota nuori kiekkoilija seurasi tarkkaan.

– Muistan kun Hanne tuli kesällä Hakkariin treenaamaan, ja oli ihan että ”Wau!” kun katsoin hänen luisteluaan. Pääsin pelaamaan hänen kanssaan yhdessä Ilveksessä.

Naiskiekon tila on kehittynyt valtavasti noista ajoista. Nuorilla kiekkoilijoilla on selvästi paremmat edellytykset ammattilaisuraan nykyään.

– Tilanne on ministi parempi, Hiirikoski sanoo ja tarkoittaa valtavaa.

– Otetaan esimerkiksi 1999-syntynyt maajoukkuepelaaja Petra Nieminen, jonka kanssa harjoittelen kesällä Hakkarissa. Hänellä on ihan eri lähtökohta kuin Hannella, esimerkiksi pääsy Olympiakomitean urheilija-apurahalle.

– Tulee tosi hyvä mieli, kun huomaa että jotain on tehnyt oikein ja kehitystä on tapahtunut, kun tulevilla ikäluokilla ammattilaisuran luominen on helpompaa. Tekihän Hanne hurjan työn aikanaan!

Hiirikoski selailee vielä kirjaa ja purskahtaa nauruun.

– Silloin olen näemmä sanonut, että olen valmiina kaiken satsaamaan jääkiekkoon elämässäni.

Hetken hiljaisuus, sanat pyörivät Hiirikosken mielessä. Vastaus luettuun tulee kuitenkin pian.

– Ja niin muuten tuli tehtyä! Kaikkeni kyllä olen pistänyt likoon.

