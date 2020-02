Leveteksin tilanne yhä auki: tekstiilinkierrätysneuvottelut jatkuvat

Lempäälän kunta ja Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry ovat käyneet neuvotteluja tekstiilikierrätystoiminnasta. Taustalla on kunnan tavoite järjestää toiminta omissa tiloissaan ja vähentää ulkoa vuokrattujen tilojen käyttöä. Kunnan ensisijainen suunnitelma on ollut siirtää tekstiilinkierrätystoiminta Halkolan tiloihin.

Tähän mennessä esiin tulleet vaihtoehdot eivät ole olleet työttömien yhdistyksen hallituksen mielestä mahdollisia. Neuvotteluja Lempäälän kunnan ja Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:n välillä jatkettiin keskiviikkona 12. helmikuuta.

– Tarkoituksena on edelleen löytää molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu, joka turvaa tekstiilikierrätyksen ja kuntouttavan työtoiminnan yhteistyön jatkumisen Lempäälässä, tiedottavat pääneuvottelijat, työllisyyspäällikkö Lotta Lammi Lempäälän kunnasta ja Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry:n hallituksen puheenjohtaja Jaana Uotila.

– Etsimme edelleen ratkaisuja. Kunta on esittänyt useita vaihtoehtoja nykyisten vuokrausperiaatteiden puitteissa, mutta vielä ei ole löytynyt ratkaisua. Jatkamme neuvotteluja ensi viikolla. Tekstiilinkierrätyksen on joka tapauksessa tarkoitus jatkua Lempäälässä, Lammi sanoo.

Periaatteellinen katsomusero on hänen mukaansa siinä, että Lempäälän kunta on neuvotellut pääasiassa kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä ja kunnan omistamien tilojen vuokratasosta. Kunnalle on tärkeää, että kuntouttavaa työtoimintaa on riittävästi tarjolla ja se tuotetaan asiakkaille yhdenmukaisuuden periaatteella.

– Tekstiilikierrätyksen järjestäminen on yhdistyksen omaa toimintaa, jonka se voi organisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, Lammi toteaa.

Lue myös: