Peruskouluissa alkaa jälleen huomenna lähiopetus, ja lapset liikkuvat jälleen kaduilla ja teillä. Poliisi muistuttaakin kuljettajia ajamaan erityisen varovasti koulujen läheisyydessä.

– Into koulunkäyntiin voi näkyä lasten malttamattomana liikkumisena koulumatkalla. Kuljettajilla on erityinen vastuu lasten turvallisuudesta. Tieliikennelakiinkin on kirjattu erityinen varovaisuusvelvollisuus muun muassa lähestyttäessä pysäköityä koululaiskuljetusautoa ja lapsia, poliisista huomautetaan.

Poliisi pyytää myös lasten huoltajia muistuttamaan lapsiaan maltin tärkeydestä liikenteessä, jotta vältytään onnettomuuksilta. Matkapuhelin on hyvä pitää poissa kädestä koulumatkoja kävellessä, jotta se ei vie lapsen huomiota liikenteen seuraamisesta.

Poliisipartiot valvovat koulujen läheisyydessä huomenna mahdollisuuksien mukaan koko poliisilaitosalueella. Valvontaan osallistuvat niin liikennepoliisiyksikön kuin kenttäyksiköidenkin partiot.

