Kumu on auennut jälleen kesäkaudeksi. Nurmen kylällä sijaitsevan, taidetilaksi muuttuneen vanhan sähkömuuntajan tämänkesäinen näyttely on nimeltään ”Välähdyksiä”. Se on unenomainen valokuvanäyttely Nurmen kylän ja sen asukkaiden arjesta entisaikoina.

– Kuvat ovat pääosin arkisia räpsäisyjä, missä kuvattava ei välttämättä edes huomaa kuvaajaa, mutta mukana on myös esimerkiksi hääkuva. Kuvia on parisenkymmentä, kertoo Nurmen kyläyhdistykseen kuuluva Henna Tappura.

Kuvat on kerätty kyläläisiltä ja ne ajoittuvat useammalle vuosikymmenelle, suurin piirtein vuosien 1920–1970 välille.

– Kuvissa olevat henkilöt on tarkoituksellisesti haluttu pitää anonyymeinä, mutta kaikki henkilöt ovat asuneet tai asuvat edelleen kylällä. Kävijä voi arvailla ja ehkä löytääkin tuttuja kuvista, Tappura vinkkaa.

Kumu on auki kävijöille pitkälle syksyyn ilmojen mukaan.

– Kumuun voi poiketa ohikulkumatkalla, ovet ovat auki ja sisäänpääsy ilmainen, Henna Tappura sanoo.

Kumua ylläpitää Nurmen kyläyhdistys ry, muuntajan omistaa Markku Mikkola.

Kumu sijaitsee osoitteessa Lahdenkyläntie 222.

