Pirkanmaalla suositellaan jälleen etätyötä – Lempäälässä koronatilanne on nyt epidemia-ajan pahin

Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä ja esittää tiukennuksia yleisötilaisuuksien järjestämiseen, sillä Pirkanmaalla koronatapausten määrä jatkaa kasvuaan, eikä määrässä näy taittumista.

– Taysin sairaalaan tulee päivittäin keskimäärin kolme uutta koronapotilasta, pandemiaohjausryhmä kertoo.

Lempäälän koronatilanne näyttää tällä hetkellä huonolta. Koronavirustartuntojen määrä oli viime viikonlopun 26.–28. marraskuuta jälkeen 657, joka on lähes 100 tapausta enemmän kuin viikkoa aikaisemmin. Tartuntoja on odotettavissa vielä tästäkin lisää, koska viikonlopun aikana löydettiin 40 uutta tautitapausta.

Ilmaantuvuusluku on nyt 499/100 000, joka on myös epidemia-ajan korkein Lempäälässä. Tällä hetkellä tauti leviää erityisesti alakouluissa vauhdilla.

– Tilanne on erittäin huolestuttava. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että jos on pieniäkin Koronaan viittaavia oireita kenellä tahansa perheessä, jäädään kotiin sairastamaan, muistuttaa kunnanjohtaja Heidi Rämö.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä suosittelee Pirkanmaalle etätyötä kaikkiin niihin tehtäviin, joissa etätyötä on mahdollista tehdä. Voimassa on laaja maskisuositus.

Lisäksi Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet yli 16-vuotiaille rajoitettaisiin Pirkanmaalla korkeintaan 20 henkilöön.

Isompia tilaisuuksia voisi järjestää, jos koronapassi on käytössä. Myös kunnat voivat itse päättää alueellaan järjestettävien tilaisuuksien rajoituksista.

Yhden koronarokotuksen saaneita on nyt Pirkanmaalla 87,2 prosenttia ja 82,3 prosenttia kahdesti rokotettuja yli 12-vuotiaista. Liki kolmasosa yli 80-vuotiaista on saanut kolmannen rokotteen. Yli 12-vuotiaista 4,5 prosenttia on saanut kolmannen koronarokotteen.

– Riskiryhmien ja kaikkien yli 60-vuotiaiden, joiden kakkosrokotteesta on kulunut puoli vuotta, tulisi nyt mennä hakemaan kolmas koronarokote. Läheisten olisi hyvä auttaa ikäihmisiä rokotteeseen hakeutumisessa ja ajanvarauksissa, sanoo ylilääkäri Jaana Syrjänen Taysista.