”Äiti ja isä jäivät rintamalle” – Sotaa paenneiden lasten ahdinko kosketti vesilahtelaista Kari Niemeä ja hän lähtee uudestaan kuskiksi Ukrainan rajalle

– Ensimmäinen päivä bussissa oli hyvin hiljainen. He olivat väsyneitä. Toisena päivänä lapset alkoivat jo leikkiä ja nauraa, kuvailee vesilahtelainen taksiyrittäjä Kari ”Kapo” Niemi kahden viikon takaista matkaa Ukrainan rajalle.

Niemi haki tuolloin kollegansa Juha Lehtimäen ja muutamien muiden suomalaisten kanssa linja-autolla ukrainalaisia naisia, miehiä ja lapsia sodan jaloista Suomeen. Kokemus oli pysäyttävä.

– He olivat olleet kuusi vuorokautta bunkkerissa tai jossain varastossa piilossa. He tulivat sitten Ukrainasta puolalaiskaupunki Chelmiin junalla, jota oli yritetty matkalla pommittaa. Lapsia tuli puoli neljältä yöllä bussillemme nalle toisessa kädessä ja muovikassi toisessa, Niemi kuvaa.

Näky syöpyi Kari Niemen mieleen. Kyytiin saatiin nelisenkymmentä sotaa paennutta ukrainalaista, pääasiassa lapsia ja naisia. Miehiä oli kaksi.

– Joukossa oli esimerkiksi nuori tyttö kolmen pikkusiskonsa kanssa. Näiden lasten äiti ja isä jäivät rintamalle, hän sanoo.

Uupuneet tulijat eivät Niemen mukaan halunneet ensimmäisenä matkapäivänä syödä, toisena ruoka jo maistui.

– Paistoimme tienvarsien pysähdyspaikoilla makkaraa, söimme leipiä ja joimme kahvia. Yksi 10-vuotias poika tuli tuolloin sanomaan, ettei unohda sitä ikinä. Se kosketti, Niemi kertoo.

Perjantaiaamuna lähtenyt bussi tuli maanantain 28.2. ja tiistain 1.3. välisenä yönä perille pakolaiskeskukseen Tampereelle.

– Olimme ensimmäisten joukossa, jotka hakivat sotaa paenneita Suomeen, hän mainitsee.

Kokemus sai Kari Niemen päättämään, että hän lähtee Ukrainan rajalle uudestaan kuskiksi: bussi lähtee tämän viikon perjantaina 18. maaliskuuta.

Kolmatta reissua on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi 28. maaliskuuta.

Niemi korostaa, ettei toimi asiassa yksin, vaan järjestelyissä on mukana vesilahtelaisia yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Vesilahden kunta ja seurakunta tukevat toimintaa myös.

– Veimme ensimmäisellä reissulla mukanamme Kirkon ulkomaanavun toimittamia tarvikkeita, lääkkeitä, vettä ja ruokaa. Nyt viemme yksityishenkilöiltä lahjoituksena tulleita tarvikkeita, hän sanoo.

– Kuluja on paljon, joten on hienoa, että ihmiset ovat lähteneet lahjoittamaan. Apu menee varmasti perille.

Vesilahden Liikenne saa polttoainekulut katettua sponsorirahalla. Se on tarpeen etenkin nyt kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet.

– Hinnat ovat nousseet myös ainakin Virossa. Polttoaineisiin menee noin 1 800 euroa, sillä onhan matkaakin noin 3 000 kilometriä. Välissä on laivamatka, joten yhdensuuntainen reissu kestää noin 16 tuntia, Niemi selvittää.

Sota lähestyy Puolan rajaa, ja Kari Niemi myöntää, että matka mietityttää. Ensimmäisellä reissulla he kävivät lähimmillään 40 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

– Mutta turvalliselta se ainakin vielä tuntui. Rekkaliikennettä pelkää enemmän kuin venäläisiä, se ajokulttuuri on sellainen, hän hymähtää.

– Tarkoitus on, että tulevilla matkoilla on minun ja Juhan lisäksi sairaanhoitaja ja venäjää puhuva tulkki mukana. Menemme mahdollisimman pienellä porukalla, että tilaa on tulijoille mahdollisimman paljon, hän selvittää.

Autettavia perillä riittää.

– Joku pohti, ovatko tulijat pakolaisia vai mitä. Minulle he ovat sotaa paenneita henkilöitä.

– Kun mietin nallea kantaneita lapsia tai sitä poikaa, joka tuli kiittämään meitä avusta, niin ne ovat asioita, jotka saavat minut lähtemään sinne uudestaan.

