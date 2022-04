Lempäälän keskustan hautausmaalla sijaitsevassa varastorakennuksessa on tehty viime viikonlopun aikana ilkivaltaa.

Seurakuntapuutarhuri Petri Solja epäilee vahinkojen olevan 4 000– 5 000 euron luokkaa.

– Varaston tilaa ja irtainta on rikottu ja tuhottu, myös ikkunoita on hajotettu. Valvontakameramme on kuitenkin tallentanut hyvää kuvaa, hän kertoo.

Asia on nyt poliisin tutkittavana.

– Ilmoitamme kaikki hautausmaahan tai rakennuksiimme kohdistuvat ilkivaltatapaukset aina poliisille, Solja muistuttaa.

Hautausmaan haudat on tiettävästi jätetty rauhaan, mutta jos omainen epäilee haudalla tehdyn ilkivaltaa, asiasta kannattaa tehdä rikosilmoitus poliisille. Hautoihin kohdistuvat rikokset ovat asianomistajarikoksia.

