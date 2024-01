Missä mennään, miltä näyttää?

Hyvinvointialueet ovat toimineet vuoden verran. Ennen niiden virallista käyntiinlähtöä uudistusta hallinnollisesti valmisteltiin jo pitempään. Vaaleilla valittu Pirkanmaan 79-jäseninen aluevaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran 8. maaliskuuta vuonna 2022.

Millaiselta Suomen hyvinvointialueiden kuva mielestäni nyt näyttää? Eihän se valoisalta näytä, etenkään taloudellisesta näkökulmasta. Lakisääteisten velvoitteiden ja rahoituksen välillä on ammottava kuilu. Esimerkiksi meidän Pirhan vuoden 2023 alijäämä on suuruusluokkaa 100 miljoonaa euroa ja vuodesta 2024 tulee alijäämäinen isoista sopeutustoimista huolimatta. Lisäksi kaikki alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä. Vanhenevan väestön palvelutarpeet ja pääosin valtiolta tuleva rahoitus eivät siis kulje käsi kädessä.

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha on joutunut laatimaan rajun talouden muutosohjelman palveluverkkouudistuksineen. Näillä kansalaisia, kuntia ja eri tahoja kiukuttavilla sopeutustoimenpiteillä kurotaan alijäämät kiinni ja samalla varmistetaan valtion noin 900 miljoonan euron ehdollisen lainaottovaltuuden saaminen tulevia isoja investointeja varten.

Pirhan päättäjät, henkilöstö ja eri sidosryhmät ovat vaikean yhtälön edessä. Selviytymiskeinoista on ymmärrettävästi erilaisia, isojakin näkemyseroja. Jos ongelmat kuitenkin aiotaan ratkaista, mihin luotan, se onnistuu vain laajalla pirkanmaalaisella yhteistyöllä. Pelastustoimihan on siinä onnistunut, miksei iso sotekin.

Tämän lehden 28.12.2023 haastattelussa Pirkanmaan hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola suhtautui hyvin luottavaisesti Pirkanmaan kykyyn ja tahtoon tehdä uudistus, joka on kestävä toiminnallisesti ja taloudellisesti. Olen taipuvainen ajattelemaan samoin, sillä varauksella, että valtakunnallisiin rahoitusjärjestelyihin ja henkilöstöpulaan löydetään kestävämmät ratkaisut.

Olen aluevaltuuston valitsemana hyvinvointialueen 13- jäsenisessä tarkastuslautakunnassa. Lautakunnassa on Lempäälästä vihreiden aluevaltuutettu Tiina Wesslin, joka toimii lautakunnan 1. varapuheenjohtajana sekä Hanna Kairimo (sd.).

Hyvähenkinen lautakuntamme on ainakin itselleni ollut näköalapaikka. Siellä saamme eri asiantuntijoilta mm. tietoa monipuolisista suunnitelmista Pirhan monialaisten toimintojen kehittämiseksi ja olemassa olevien puutteiden korjaamiseksi. Monet uudistuksista vievät aikaa, mutta niitä on runsaasti menossa ja tulossa. Valmistelukoneisto ja henkilöstö ovat ajan hermolla. Tällaiset signaalit ja tiedot lisäävät uskoani Suomen suurimman hyvinvointialueen Pirhan parempaan huomiseen.

Toivotan kaikille lukijoille terveellistä ja turvallista uutta vuotta!

Erkki Paloniemi, aluevaltuutettu (kok.) ja tarkastuslautakunnan jäsen