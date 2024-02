Jumalan talkootöissä

Apostoli Paavali on todennut, että armolahjoja ja palvelutehtäviä on monenlaisia. Seurakunta on Kristuksen ruumis, jossa jokaisella jäsenellä on oma tehtävänsä. Jumalan valtakunnan työhön

voi jokainen osallistua.

Talkootyö on vapaaehtoistyötä. Pyyteetön talkootyö on tapa elää todeksi kristillistä uskoa. Me voimme toimia Jumalan apukäsinä. Tässä työssä saa kokea iloa ja siunausta.

Jumalan talkootöihin voi osallistua seurakunnassa muun muassa lähimmäispalvelijana tai ryhmänohjaajana. Lähimmäispalvelussa vieraillaan esimerkiksi keskusteluseuraa kaipaavan henkilön luona. Tehtävä voi olla vaikkapa ulkoilua yhdessä, erilaisissa tilaisuuksissa käymistä tai asiointiapuna lääkärissä ja kaupassa käynneillä. Lähimmäistä voi auttaa myös Palvelevan puhelimen päivystäjänä.

Ryhmänohjaajan tehtäviä ovat esim. toimiminen pyhäkoulun opettajana, kerhonohjaajana, keskusteluryhmän vetäjänä, raamattupiirin ohjaajana, isoskoulutuksen apuohjaajana, vertaistukiryhmän ohjaajana, jäsenenä lähetystyön toimintaryhmissä, jumppaohjaajana, leiriavustajana, seurakunnan emännän apuna eri tilaisuuksissa.

Kirkossa voi toimia lukijana Raamatun lukukappaleissa ja esirukouksissa jumalanpalveluksessa, ehtoollisen jakajana papin kanssa (ehtoollisavustaja-koulutuksen käyneille), laulajana kuoroissa, ristin ja kynttilän kantajana kulkueissa, virsikirjojen jakajana, suntion apuna kolehdinkerääjänä ja kirkkoon tervetulleeksi toivottajana.

Jumalan talkootöitä voi tehdä myöskin yksin ihan omana itsenään antamalla aikaansa ja osaamistaan. Se on lähimmäisen huomaamista ja auttamista, evankeliumin jakamista. Ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Myöskin seurakunnan luottamustehtävissä voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että päätökset ovat Jumalan tahdon mukaisia.

Mahdollisuuksia on monia ja kukin saa itse valita mikä hänelle on mieleinen talkootyö. Joihinkin tehtäviin toivotaan pidempiaikaista sitoutumista, mutta monet tehtävistä voivat olla kertaluonteisia tai muutaman kerran toistuvia. Monissa tehtävissä voi hyödyntää myös ammatti- ja harrastusosaamistaan. Kaikki nämä työt ovat talkootyötä Jumalalle.

Raamatussa mainitaan Matteus 25:40 ”Kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähemmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle”

Eija Nurmi

Vesilahden seurakunnan kirkkovaltuutettu