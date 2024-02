Hakkarin koulu peruskorjataan kesätauoilla – väistötiloja ei tarvita

Hakkarin koulu peruskorjataan kesien 2024, 2025 ja 2026 aikana. Peruskorjaukset ajoitetaan kolmelle kesälle niin, ettei väistötiloja tarvita, vaan koulu voi jatkua tiloissa koko kolmivuotisen urakan ajan.

Hakkarin koulu on rakennettu vuosina 1983 ja 1984. Rakennukseen on tehty vuosina 2014–2015 ilmanvaihdon peruskorjaus, koko koulun vesikatto on uusittu kokonaan vuosina 2017–2018, käsityöluokan muutokset 2017, Lattian ja seinän rajat on tiivistetty 2018. Lisäksi ikkunoita on uusittu 2018 ja teknisen työn puulattian korjaus 2020. Kesällä 2023 keittiö on peruskorjattu. Rakennukseen on tehty erilaisia korjauksia kuluvien vuosien aikana mutta laajamittaista peruskorjausta kohteelle ei ole tehty.

Peruskorjaus käsittää vuonna 2017 tehtyjen tiivistyskorjausten uusimisen lisäksi sisäpintojen uusimisen tarvittavilta osin. Tehtyjen selvitysten mukaan viisi vuotta sitten tehdyt korjaukset eivät enää ole täysin tiiviitä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn sisätiloihin. Lisäksi rakennuksen ulkopuoliset vedet ohjataan pois rakennuksesta ja samalla varmistetaan rakennuksen salaojat sekä niiden toimivuus. Peruskorjauksen suunnittelussa on osallistettu käyttäjiä tilojen toiminnallisuuksiin ja materiaaleihin.

Kesällä 2024 tehdään C-solun osuus, minkä kilpailutus käynnistyy helmi-maaliskuussa koko kilpailutuspaketin valmistuessa. Vuosina 2025 ja 2026 tehtävien seuraavien vaiheiden suunnitelmat tarkennetaan periaatesuunnitelmien mukaisesti myöhemmin.