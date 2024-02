Kiusaus, houkutus

Otsikon sanat ovat samansuuntaisia. Houkutus on lievempää toimintaa, kiusaus taas voimakkaampaa ja se voi iskeä kuin salama kirkkaalta taivaalta. Molemmilla on kuitenkin sama päämäärä, saada ihminen tekemään väärin, rikkomaan omaa sekä lähimmäisen elämää ja hylkäämään yhteys elävään Jumalaan.

Ymmärtääkö nykyihminen, mikä on kiusauksen varsinainen olemus. Jos ihminen suodattaa kristinuskosta itselleen mieluisat asiat, jotain oleellista jää pois. On helppoa kerrata rakkautta, tasa-arvoa, hyväksyntää, ymmärrystä, rauha. Kiusauksissa koetellaan ihmisen uskoa.

Tällä hetkellä Suomessa vallitsee uskomattoman suuri kiusaus, joka ikään kuin levittäytyy maan ylle. Kristinuskoa yritetään ajaa väellä ja voimalla nurkkaan syrjään pois päätöksenteosta ja näkyvyydestä. Vauhdissa ovat ne, jotka haluavat nostaa ihmisen Jumalan ohi. Tätä kiusausta tarjotaan edistyksellisenä modernin ihmisen elämänkatsomuksena. Tästä ajattelusta on suora yhteys kirkkoon kuulumiseen. Kirkosta eroamisen kiusaukseen on moni langennut.

Nämä kiusaukset eivät ole uusia. Profeetta Jeremia varoitti aikanaan: ”he (siis Jumalan vastustajat) julistavat valhetta ja omia pettäviä kuvitelmiaan. He pyrkivät siihen, että kansani unohtaisi minut niiden unien takia, joita he kertovat toinen toisilleen.” Tämä Jesajan kirjan kohta on juuri samaa asiaa, mitä Suomessa ujutetaan ihmisten mieliin.

Jaksammeko ymmärtää muotiajatusten olevan kiusauksia. Kuten esimerkiksi uskonto on yksityisasia, ihminen on enemmän hyvä kuin paha, uskon vain sen, minkä järkeni hyväksyy, kristilliset tavat perinteet ja juhlat voi unohtaa, Jumala jos hän yleensä on, on määrittelemätön voima, ei siis kaikkivaltias ylösnoussut Kristus.

Valvova kristitty muistaa Isä meidän rukouksen sanat: älä saata meitä kiusaukseen. Me rukoilemme varjelusta elämän kaikenlaisten houkutusten keskellä, jotta usko Kristukseen ohjaisi meitä. Ja osaisimme elää Kristuksen kunniaksi.

Herramme ja Vapahtajamme oli erämaassa Paholaisen kiusattavana. Heikkona ja nälkäisenä hänelle tuli kiusaus kumartaa pahaa. Hän voitti samoin kuin ei langennut ottamaan vastaan valtaa Paholaiselta. Herra johdata kiusauksien kautta kulkeneet omasi synnit anteeksi saaneina taivaan valtakuntaan.

Mirja Miettinen