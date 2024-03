Hevosyhdistys palkitsi menestyjiään

Lempäälän Hevosyhdistys on nostanut taas päätään ja lisännyt toimintaansa puheenjohtaja Kristian Lellan sekä kasvavan jäsenistön voimalla. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää hevosihmisiä ja viettää mukavia tapahtumia sekä retkiä yhdessä.

Lempäälän Hevosyhdistys palkitsi vuosikokouksessaan jäseniään. Erityisesti pitkän uran hevosten parissa tehnyt Maj-Len Lella oli otettu tultuaan palkituksi Vuoden hoitajana.

Vuoden 2023 palkitut:

Vuoden ravihevonen Way To Go, 19 930 e, 23 st, 3–2–2, 12,5 ake, 14,9 pi.

Paras 4-vuotias suomenhevonen, Varjotuli, sijoitusprosentti 50, 290 e, 2 st, 0–0–1, 39,7ke.

Paras 3-vuotias lämminverinen, Real Time, 2 280 e, 3 st, 1–0–2, 17,6 ke.

Vuoden valmentaja, Kristian Lella, kyky löytää potentiaalisia hevosia, tuoda ne radoille ja saada ne menestymään. Kristianin valmentamat hevoset juoksivat vuonna 2023 startteja 73, 11-6-7 ja saavuttivat voittosumman 33 540 e.

Vuoden hoitaja, Maj-Len Lella, tunnollinen hevosten hyvinvoinnin eteen tehty työ, joka on tuottanut loistavia tuloksia raviradoilla.

Vuoden kasvattaja, Marjo Vanninen, Parvelan Retu, startteja 14, 6-3-4, 169 073 e, 18,5 aly.

Vuoden Tarmo, Kristian Lella, aktiivisella otteella luotsannut yhdistystä uuteen nousuun ja organisoinut monipuolisia tapahtumia.

Vuoden näyttelymenestyjä Primary Reason. Kasvattajana ja omistajana Salla Koskio ja Rauno Lahdenperä.

Vuoden ratsu, Möensholms Oberst, omistaja Elina Konsala. Kansallisella PSG-Inter I tasolla useita sijoituksia, Pohjola Small Tour-sarjaa kilpaillut hyvällä menestyksellä, voitti kouluratsastuksen joukkuekultaa 2023.

Vuoden ratsukko, Emilia Nordling – Hurmaava Oiva, kaudella 2023 peräti 9 nollarataa/ykköspalkintoa, noussut 90 cm radoille.

Johanna Limola