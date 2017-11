Lokkisaari ry palkittiin linnustonsuojelupalkinnolla

Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys on palkinnut lempääläisen Lokkisaari ry:n vuotuisella Pirkamaan linnustonsuojelupalkinnolla. Palkinto myönnettiin myös valkeakoskelaiselle Jere Toivolalle huuhkajatutkimuksesta Pirkanmaalla.

Palkinnon perusteluissa todetan, että Lokkisaari ry:n toiminta Lempäälän Ahtialanjärvellä on esimerkkinä siitä, miten suuresti taantuneen kosteikkolinnuston elinolosuhteita voidaan kohentaa olennaisesti. Lokkisaari ry on tullut tunnetuksi työstään niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti.

Erityisesti Rainer Mäkelä ja Tatu Itkonen saavat Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä kiitosta tekemästään vapaaehtoisesta työstä Ahtialanjärven linnuston hyväksi. Tämä vapaaehtoinen työ on alkanut jo parisenkymmentä vuotta sitten.

PiLY:n linnustonsuojelupalkinnon myöntämisellä halutaan arvostaa tehtyä luonnonsuojelutyötä ja kannustaa yhdistyksessä mukana olevia sekä muita osallistumaan kunnostustyöhön ja kunnostyön jatkuvuuteen niin Ahtialanjärvellä kuin muuallakin. Tämä on yksi erittäin merkittävä tapa edistää kosteikkolinnuston elinvoimaisuutta.

Ahtialanjärvi on lisäksi merkittävä kahlaajalintujen rengastuspaikka Pirkanmaalla ja valtakunnallisesti. Rengastusten kautta tehdään tärkeää tieteellistä työtä. PiLY haluaa kiittää myös Lokkisaari ry:n rengastajia.

Vanajavesikeskuksella on meneillään Ahtialanjärvellä Freshabit Life IP-hanke, joka edesauttaa Ahtialanjärven kunnostustoimintaa ja toivottavasti jatkossa edistää myös kunnostustoiminnan jatkuvuutta. Ahtialanjärvelle on rakennettu uusi lintutorni, josta voi tarkkailla Lokkisaaren ja Ahtialanjärven linnustoa.

Palkinnon paikallisesta toiminnasta sai huuhkajatutkimusta Pirkanmaalla tekevä valkeakoskelainen Jere Toivola. Toivola on rengastanut vuosina 2012–2017 yhteensä 206 huuhkajaa Pirkanmaalla. Huuhkajatutkimus on tärkeää, koska laji on taantunut erittäin uhanalaiseksi. Toivola tekee muun muassa merkittävää huuhkajan ravintotutkimusta Pirkanmaalla. Toivottavasti tutkimuksen ja tiedon lisääntymisen kautta perusteetonta petolintuvihaa voidaan edelleen vähentää. Toivolan suorittama

huuhkajatutkimus on arvokasta linnustonsuojelutyötä.