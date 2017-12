Jyry jysäytti jymypaukun Turussa

Lempäälän Jyryn kakkossarjan lentismiehistön kuntokäyrä nousee nousemistaan. Lempääläisten viime viikkojen huippuvireen sai viimeksi kokea Turun Toverit, joka kärsi vastaansanomattoman kotitappion erin 0 – 3 Jyrylle. Häviö oli TuTon ensimmäinen ja Jyrylle maukas voitto tiesi kipuamista sarjataulukossa kakkoseksi eli nousukarsijan paikalle.

– Pelasimme kauden tähän mennessä parhaan ja ennen muuta ehjimmän ottelumme. Nyt ei tullut erien sisällä notkahduksia, vaan otteet olivat tasaisia koko ajan, kommentoi Jyryn valmentaja Kari Nieminen.

Passari Jonne Haaviasto oli ehkäpä Jyryn ykköshahmo, passit olivat tarkkoja ja passien soitteet oivaltavia. Pallot kuolivat tasaisesti niin laidasta kuin keskeltäkin. Kari Hieta oli istutettu yleispelaajaksi, jonka nostovastuu oli tehty kapeaksi, mutta hyökkäysvastuu isoksi. Hiedan onnistuminen oli yksi tärkeä voiton tae. Myös Jyryn torjunta oli pitävää ja ne pallot, jotka torjunnasta kimpoilivat omalle puolelle luuttusi lattian rajasta mainio libero Riku Nissilä.

– Treeneissä on ollut hyvä pöhinä päällä eli vanha totuus taas tuli esiin: niin pelaat kuin harjoitteletkin, kiitteli Nieminen suojattiensa intoa.

Kakossarja on kärjen osalta tasainen. Loimaan Jankko on kärkitiimi, Jyry on kolmen pisteen päässä kakkosena. Kaksi peliä vähemmän pelannut TuTo kolkuttaa Jyrystä kahden pisteen päässä ja samoin kaksi peliä vähemmän otellut Tapanilan Erä on viisi pinnaa Jyryn perässä. Sunnuntaina 10. joulukuuta pelataan tärkeä taistelu kärkisijoista, kun Tapanila saapuu Hakkariin.