Kisa murskasi Riemun jäätävällä nostopelillään

Aloitusten vastaanottopelaaminen on ollut ajoittain Kisan akilleen kantapää, mutta tällä kertaa loistopelin pelanneen liberonjohdolla Kisan nostoprosentti nousi huikeaksi eli 78%:ksi.– Nostoista iso osa oli vielä niin sanottuja ”kuppinostoja” eli ihan passarin käsissä. Tämä oli mainio kenraali tulevan lauantaina kärkipeliä ajatellen, kommentoi Kisan valmennustriosta Jjonka hommana on pitää läppärin välityksellä pelien tilastoja.Yleispelaajistapelasi suorastaan elämänsä nostopelin janosto on pelistä toiseen varmaa ja laadukasta. Lentopallon lainalaisuus onkin, että hyvä hyökkäyspelaaminen vaatii laadukkaan noston, tällä kertaa sellainen Hakkarissa nähtiin.Kisa on solminut täksi kaudeksi useammankin yhteistyösopimuksen, jotka ovat aktiivisessa käytössä ja hyödyttävät kaikkia osapuolia. Vammalan Lentopallo lainasi farmipelajaansaMestarusliiga-peliin Raisioon, missä konkari teki hakkurina loistavaa jälkeä. Vesasta tuurasi puolestaan Riemu-ottelussa Kisan ja Iskun farmisopimuksen kautta tullut nuorijoka esiintyi Hakkarissa erinomaisesti edukseen. Kisasta yleispelaaja Simo Puttonen on käynyt jelppimässä Iskua useamman keran kauden aikana. Kakkossarjan suuntaan Kisa tekee yhteistyötä Pälkäneen Luja-Lukon kanssa, jonka riveissä nuori kisalaispelurikäy pelaamassa säännöllisesti. Myös toinen passarion pelannut muutaman kakkosarjapelin Pälkäneen riveissä.– Urheilussa kannattaa tehdä avoimin silmin yhteistyötä ympäristön kanssa. Nyt mekin hyödynsimme Koivistoa ja meidän pelurimme saavat käydä pelaamassa sovitusti ylempänä tai alempana, sanoi Kisan pääpiiskuriSarjakolmosella Kisalla on yksi ottelu tänä vuonna jäljellä ja se on haastavassa paikassa eli Maaningalla, joka on Kisan kaksi edelliskautta piessyt pudotuspelivaiheessa.