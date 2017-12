Notkealla svengillä jouluun

Jos menet joulun alla vain yhteen konserttiin, se voisi olla perjantai-iltana Maksettujen viulujen keikka Pyhän Birgitan kirkossa.

Kokkolalainen Maksetut viulut -bändi puhaltaa tuttuihin joululauluihin uuden hengen. Sovituksia leimaa folk ja notkea, groovi meininki. Ammattimuusikoiden soitosta kimpoilee huumori ja musiikin riemu.

– Folkin myötä puhutaan kevyemmästä populaarimusiikista. Groovi taas viittaa rytmiin ja svengiin. Meitä luonnehtii vahva kansanmusiikkipohja, kuvaa yhtyeen viulisti ja laulaja Henna-Maria Harju.

Kuusihenkinen porukka tapasi toisensa evankelisten opiskelijoiden illassa vuonna 2011. Sen jälkeen monet vanhat hengelliset kappaleet ovat kirkastuneet uusina ja omaperäisinä sovituksina.

Yhtye on julkaissut kaksi levyä, joista toinen on viime vuonna julkaistu ”Joululevy”. Perinteisten joululaulujen joukossa on myös pari yhtyeen omaa kappaletta. Tätä kokoelmaa yhtye esittää myös Lempäälän konsertissa. Henna-Maria Harju lupaa Lempäälän illasta sekä taiteellinen että hengellinen elämyksen.

– Haluamme jakaa kuulijoille kappaleiden sanoman.

– Konsertissamme joulun sanoma on timanttisesti esillä.

Maksetut viulut, joulukonsertti Pyhän Birgitan kirkossa pe 15.12. klo 19. Vapaa pääsy, ohjelma 10/5 €.

teksti: Marita Miettinen