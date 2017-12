Visalle ja Jyrylle tappiot kakkossarjoissa

Vesilahden Visan naistiimi on kärsinyt kaksi perättäistä tappiota lentopallon kakkossarjassa. Lapin Narvi-Pallolle Visa hävisi vieraissa erin 2 – 3 ja sarjajohtaja Euran Raiku oli kotiareenallaan Visaa parempi erin 3 – 1. Euran Raiku ja Aitolahden Riento ovat nykäisseet pienen kaulan sarjataulokossa, jonka kaksi parasta pääsee kevään nousukarsintoihin. Visalla matkaa ykkös- ja kakkossijaan on viisi pistettä.

Visalla on ennen joulua jäljellä vielä kotiottelu Kosken Kaikua vastaan. Visan avauskuusikko Euraa vastaan oli Iida Hautamäki, Tiina ja Veera Paloniemi, Kia Tanhuanpää, Paula Kallonen ja Kami Koskinen.

Lempäälän Jyry kärsi kotonaan 1 – 3-tappion Tapanilan Erän kokeneelle joukkueelle. Jyry kärsi poissaoloista, kun luotettavat yleispelaajat Saska Saren ja Jere Aalto olivat sivussa. Kaksi ensimmäistä erää Jyry oli täysin jäässä, mutta kolmannessa erässä peliin vaihdetun nuoren passarin Verneri Halttulan inspiroimanana Jyry paransi ja vei erän nimiinsä. Neloserässä Tapanilan ex-liigajyrä Pasi Kuosmanen oli isossa roolissa ja siivitti Erän pikkupistein 25 – 23 voittoon.

Jyry on nyt sarjassa kolmatena, mutta kaksi ottelua vähemmän pelannut Erä on kahden pisteen päässä takana. Myös miesten puolella kakkossarjassa vain kaksi parasta etenee nousupeleihin kevättalvella.