Uuden kirjaston harjannostajaisia vietettiin hieman myöhässä

Vesilahden uusi kirjasto oli harjakorkeudessaan jo kesällä, mutta työmaan haltuunoton vuoksi harjannostajaisia ei tuolloin vietetty. Nyt kunnan haltuunottama työmaa on edistynyt uuden aikataulun mukaisesti.

Kehitysjohtaja Ismo Korhonen kertoi Juhlatalo Rautialassa vietetyissä harjannostajaisissa torstaina 14. joulukuuta, että kirjasto valmistuu helmikuun loppuun mennessä. Sen jälkeen se vielä kalustetaan. Ismo Korhonen kiitteli työn jälkeä, jota hän kuvasi hyväksi alusta lähtien ja alun tavarantoimitusvaikeuksista huolimatta.

Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi kertoi, että samana päivänä oli saapunut tieto kirjastoa alunperin urakoinut Vetur Oy:n konkurssista.

Vetur Oy:n konkurssi vaikuttaa mahdollisesti myös Narvassa sijaitsevaan Peuraniityn päiväkotiin, jonka Vetur Oy on rakentanut, ja josta Vesilahden kunta on tehnyt vuokrasopimuksen kiinteistöosakeyhtiön kanssa. Päiväkoti on vuokrattu kunnalle 20 vuodeksi viiden vuoden lisäoptiolla.