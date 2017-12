Villasukan viehätys herättää neulojan yölläkin

Jatta Vanamon kotoa löytyy lankavyyhti ja sukkapuikko poikineen, mutta neulebloggaaja neuloo vain lahjaksi

Jos Jatta Vanamolta saa joululahjan, paljastuu paketista hyvällä todennäköisyydellä villasukat. Vuonna 2010 alkanut käsityöharrastus on vienyt pikkurillin myötä pauloihinsa koko naisen. Hedelmäkulhojen sijaan hänen kotoaan löytyy lankakulhoja ja kirjahylly saisi kirjaston käsityökirjaosastonkin kalpenemaan.

– Jos yöllä iskee himo neuloa, voin vain ottaa kirjan hyllystä ja alkaa neuloa, Jatta Vanamo toteaa.

Sukkien lisäksi hän neuloo muun muassa pipoja ja huiveja, mutta villasukat ovat silti mieluisinta neulottavaa. Sukista löytyy usein palmikkokuviota tai pitsiä, mutta perussukkiakin pitää olla varastossa. Sukat päätyvät sukkakoriin, josta Jatta Vanamon ystävät ja sukulaiset saavat valita itselleen lämpöiset sukat juhlapäivänä tai muuten vain.

Tilauksesta sukkia ei kuitenkaan synny. Aika, vaiva ja lankojen hinta kun eivät kohtaa markkinahinnan kanssa. Niinpä neulominen pysyy Jatta Vanamon rakkaana harrastuksena. Valmistuneita sukkia ja muita käsitöitä voi ihailla hänen Instagram-tilillään vanamo_knits_reads tai Linnean neulomukset -blogissa.

Vaikka neulominen on harrastus, on innostus siihen vienyt Jatta Vanamon käsityöharrastajien ytimeen. Hän on ylläpitäjänä Facebookin yli 71 000 jäsenen Voihan villasukka -ryhmässä, joka on Novitan perustama. Usein hän istahtaa töiden jälkeen neulomaan ja valvoo samalla ryhmän toimintaa. Mutta voiko villasukistakin riidellä?

– Kyllä voi. Jotkut ovat ajattelemattomia ja voivat loukata toisia. Lisäksi erimielisyyksiä syntyy neuleohjeiden jakamisesta. Minusta on surullista, että ihmiset jakavat ohjeita ilman lupaa ja esimerkiksi ottavat kuvia sukkaohjeista ja jakavat eteenpäin, Jatta Vanamo kertoo.

Lisäksi hän toimii koeneulojana neulesuunnittelija Niina Laitiselle. Se tarkoittaa, että ennen kuin ohje päätyy myyntiin, neuloo koeneuloja sukat ohjeen mukaan ja kokeilee, onko ohje ymmärrettävä ja oikein. Esimerkiksi Niina Laitisen uudesta Villasukkien vuosi -kirjasta löytyvät Hile-nimiset sukat, joiden ohjeen Jatta Vanamo on testannut.

Paras paikka neulomiseen löytyy kotisohvalta televisiota katsellen. Tosin oikein hankalan ohjeen kanssa jää television katsominen vähemmälle. Muutaman kerran on käynyt niinkin, että neule on jäänyt valmistumatta.

– Jos ei onnistu, puran ja aloitan uudestaan. Pari kertaa on käynyt niin, että ei onnistu. Jos kymmenen kertaa pitää tehdä, niin sitten luovutan, Jatta Vanamo toteaa ja lisää, että useimmiten epäonnistuminen johtuu siitä, että päässä on liikaa ajatuksia.

Uusimpana haasteena hän aikoo neuloa englanninkielisistä ohjeista. Innokkaille neulojille on myös kehitelty niin Suomessa kuin maailmalla monenlaisia kilpailuja, haasteita ja joulukalentereita. Esimerkiksi mysteerineule-haasteessa neuleen suunnittelija jakaa varsinaisen neuleohjeen palasiin eli vihjeisiin, jotka jaetaan tietyn ajan välein.

Sukka-Finlandiassa taas neulotaan kilpaa. Kisaajat mittelevät taitojaan nopeudessa, taitavuudessa ja luovuudessa ja neulovat sukkia kilpailussa jaettavien ohjeiden mukaan.

Jatta Vanamo harmittelee, että aivan niin paljon hän ei ehdi neulomaan kun tahtoisi. Niinpä kilpailut ja haasteetkin ovat jääneet vähemmälle. Tällä hetkellä pyöröpuikoilla odottavat kaksi petroolinsinistä sukkaa, jotka valmistuvat kätevästi yhtä aikaa magic loop -tekniikalla. Ja sitten on aika siirtyä taas seuraavan mielenkiintoisen neuleen pariin.