Yksi äänestyspaikka uusiksi Lempäälän presidentinvaalissa

Entinen Kokoomuksen kunnanvaltuutettu Tuomo Mäkelä Lempäälästä valmistautuu henkisesti toimimaan jälleen kerran vaalilautakunnan jäsenenä vaalitoimihenkilönä presidentinvaalien vaalipäivänä sunnuntaina 28. tammikuuta. Luvassa on työntäyteinen päivä, sillä äänestysaika on aamuyhdeksästä iltakahdeksaan.

– Tulemme aamulla paikan päälle jo tuntia ennen eli kahdeksaksi. Vaalihuoneistojen ovien sulkeuduttua äänteen laskemiseen ja tarkastamiseen kuluu vielä tunnista kahteen riippuen siitä, kuinka paljon ihmiset käyvät äänestämässä.

Mäkelä edustaman eli Lempoisten eteläisen äänestysalueen äänestyspaikka on Lempoisten koululla. Kukin vaalilautakunnan viidestä varsinaisesta ja kolmesta varajäsenestä on nimetty tehtäväänsä puolueensa mandaatilla. He valvovat, että äänestäminen sujuu lain kirjaimen mukaan. Äänestäjäkin on nakitettu: ensimmäinen äänestäjä saa aina tarkistaa, että uurna on tyhjä.

– Usein ensimmäiseksi äänestäjäksi pyrkiikin ehtimään aina samoja henkilöitä, on Mäkelä huomannut.

– Vaalitoimihenkilön työ on ihan konkreettista tekemistä. Äänestäjien henkilöllisyys ja äänioikeus tarkastetaan. Heille annetaan liput ja otetaan ne vastaan ja leimataan. Lopuksi kaikki osallistuvat äänten laskentaan ja tarkastamiseen, jotta se sujuisi mahdollisimman nopeasti, sanoo Mäkelä, joka jättää oman äänestämisensä varsinaiseen vaalipäivään.

Vaalitoimihenkilönä toimimista tärkeänä luottamustehtävänä pitävä Mäkelä uskoo hyvin suurella todennäköisyydellä, että vaalien toista kierrosta ei tällä kertaa tarvita, vaan yksi kierros riittää.

Mahdollinen toinen äänestyspäivä presidentinvaaleja varten on sunnuntaina 11. helmikuuta. Äänestyspaikat molemmissa vaaleissa ovat samat.

Vaalipäivän vaalipaikat ovat Lempäälässä muutoin samat kuin aiemmissa vaaleissa, mutta Kanavan koulu eli entinen lukio ei toimi enää äänestyspaikkana. Lempoisten pohjoisen äänestysalueen äänestyspaikka on nyt kunnanhallituksen kokoushuone osoitteessa Tampereentie 6.

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat Lempäälässä ovat Kuljun äänestysalueella Kuljun koulu, Kuokkalan äänestysalueella Moision koulu, Lempoisten pohjoisella äänestysalueella kunnanhallituksen kokoushuone,

Lempoisten eteläisellä äänestysalueella Lempoisten koulu, Nurmi-Säijän äänestysalueella Säijän koulu, Sääksjärven läntisellä äänestysalueella Sääksjärven koulu ja Sääksjärven itäisellä äänestysalueella Sääksjärven nuorisotalo.

Äänioikeutettuja ovat 28.1.2018 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset. Äänestämistä varten tarvitaan kuvallinen henkilöllisyystodistus äänestää sitten ennakkoon tai varsinaisen avaalipäivänä. Postitse saatu ilmoituskortti äänioikeudesta on myös hyvä ottaa mukaan, mutta se ei ole välttämätöntä.

Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.–23. tammikuuta ja ulkomailla 17.–20. tammikuuta.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja Lempäälässä on kolme. Ennakkoäänestyspaikat Lempäälässä ovat kunnanvirastolla 17.–23. tammikuuta arkisin kello 9.00–17.00 ja viikonloppuna kello 10.00–16.00, Ideaparkin keskusaukiolla 17.–23. tammikuuta arkisin kello 11.00–19.00 ja viikonloppuna kello 12.00–18.00 sekä Sääksjärven kirjastossa 17.–23. tammikuuta arkisin kello 11.00–19.00 ja kello 10.00–16.00 viikonloppuna.

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään ajalla 31.1.–6.2. Äänestyspaikat ja aukioloajat ovat samat molemmissa vaaleissa.

Vesilahden kunnan hallintojohtaja Minna Hutko sanoo, että Vesilahdessa presidentinvaalit viedään läpi totutusti. Ennakkoon voi äänestää kunnanvirastolla kaikkina ennakkoäänestyspäivinä ja Narvassa kunnan teknisellä virastolla keskiviikkona ja torstaina 17.-18. tammikuuta.

– Kunnassa on ajateltu, että kun uusi kirjasto valmistuu, siitä voisi tulla kuntaan kolmas ennakkoäänestyspaikka, sanoo Hutko muistuttaen, että ennakkoon voi äänestää missä päin maata tahansa.

Varsinaisena äänestyspäivänä äänestyspaikkoja on Vesilahdessa kolme. Kirkonkylän äänestysalueen äänestyspaikka on yläasteella, Narvan äänestysalueen Narvan koululla ja Ylämäen äänestysalueen Ylämäen koululla.

– Tarkastuslaskenta presidentinvaaleissa tapahtuu Pirkanmaan vaalipiirilautakunnassa Tampereella, jonne Vesilahdesta lähtevät samalla kuriirikyydillä sekä ennakkoäänet että kolmen äänestysalueen varsinaisen vaalipäivän äänet. Laskenta valmistunee Vesilahden osalta nopeasti, onhan ehdokkaita näissä vaaleissa vain kahdeksan, Hutko arvelee.

Vesilahdessa käydään perinteisesti melko laimeasti äänestämässä ennakkoon valtiollisissa vaaleissa. Varsinaisena vaalipäivänä uurnilla käydään sitten

sitäkin vilkkaammin. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa Vesilahdessa kirittiin äänestysvilkkaus 74,9 prosenttiin.

– Vesilahdessa äänestettiin silloin viidenneksi eniten koko Pirkanmaalla. Ykkönen oli Pirkkala ja toinen Lempäälä, joiden jälkeen tulivat Ylöjärvi, Kangasala ja Lempäälä, Hutko luettelee.

Vesilahdessa järjestetään laitosäänestys yhtenä päivänä Vesilahden terveysasemalla. Vesilahden kunnan vaalitoimitsijat kiertävät myös kotiäänestyksissä yhtenä päivänä.

Minna Hutkolle nämä presidentinvaalit ovat kolmannet kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerinä.

– Molemmissa aikaisemmissa presidentinvaaleissa tarvittiin kaksi kierrosta.