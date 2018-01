Kuisma Kuntaliiton valtuuskuntaan

Lempäälän kunnanvaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Keskustan ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Kuisma (kesk.) on valittu varsinaiseksi jäseneksi Suomen Kuntaliiton ylimpään päättävään elimeen eli valtuuskuntaan toimikaudelle 2018–21.

Kuntaliiton ylin toimielin on vuodesta 2018 alkaen nimeltään valtuuskunta. Aiemmin liiton ylintä päättävää toimielintä kutsuttiin valtuustoksi.

Kuntaliiton valtuuskuntaan on valittu maakunnista yhteensä 76 jäsentä. Kuntaliiton jäsenkunnat suorittivat vaalin vaalipiireittäin 15.11.–31.12.2017 välisenä aikana. Valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kunnanvaltuutettuja.

Kuntaliiton valtuuskunnan Pirkanmaan piirin varajäseniksi tuli valituksi kaksi vesilahtelaista kunnanvaltuutettua, Marko Lounasranta (sd.) ja Ari Perämaa (peruss.).

Uusi valtuuskunta valitsee puheenjohtajansa sekä Kuntaliiton hallituksen seuraavalle nelivuotiskaudelle ensimmäisessä kokouksessaan 15. helmikuuta.

Valtuuskuntapaikat jakautuvat puolueiden välillä seuraavasti vaalitulosten perusteella siten, että Kokoomus on suurin 19 jäsenellä. Sekä SDP:llä että Keskustalla on 17 jäsentä. Vihreillä on kahdeksan, Vasemmistoliitolla viisi, Perussuomalaisilla neljä, RKP:llä kolme, Kristillisdemokraateilla kaksi ja Ahvenanmaan maakunnalla yksi jäsen.

Pirkanmaan vaalipiiristä valtuuskunnassa on kahdeksan jäsentä, neljä miestä ja neljä naista: Kirsi Parhankangas (kok.) Hämeenkyröstä, Jari Andersson (kok.) Sastamalasta, Jenni Jokinen (sd.) Sastamala, Marika Ala-Herttuala (sd.) Mänttä-Vilppulasta, Juha Kuisma (kesk.) Lempäälästä, Kirsi Pelvola (vihr.) Nokialta, Mikko Aaltonen (vas.) Tampereelta ja Hannu Koivistoinen (peruss.) Kihniöstä.