Vesilahti kiirehtii tienparannusta

Vesilahdessa sunnuntai-iltana piipahtanut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner sai kunnalta esityksen, jossa toivotaan valtiolta erillistä määrärahaa maantien 301 parantamiseen.

Kunnostettava osuus välillä Keihonen-Kilpala on pituudeltaan kolme kilometriä. Hankkeen kokonaiskustannus on runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Vesilahden kuntaa toivoo, että parannustyöt voitaisiin määrärahan turvin käynnistää pikaisesti, mieluiten vielä tämän vuoden aikana.

Maantie 301 on jo uusittu muilta osin Lempäälän ja Vesilahden Narvan välillä. Parannettava tiejakso ei täytä liikennetarpeen edellyttämiä vaatimuksia. Se on vaarallisen mutkainen, ja muodostaa siksi turvallisuusriskin muuten laadukkaalla seututiellä.

Liikennevirasto hyväksyi 2014 hankkeen tiesuunnitelman, joten tien parantaminen voidaan toteuttaa pikaisesti, mikäli vain valtion rahoitus järjestyy. Hanke on Pirkanmaan ELY- keskuksen toteuttamislistalla.

Vesilahden kunta on sitoutunut hankkeen rahoitukseen siten, että kunnan osuus on 20 prosenttia toteutuskustannuksista, kuitenkin enintään 360 000 euroa.

Tiehankkeen välittömään läheisyyteen kunta laatii parhaillaan yritysalueen asemakaavaa, joka mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen.

Vesilahden kunta tähdentää, että kysymys ei ole pelkästään vesilahtelaisten liikennöinnistä. Tieosuuden kautta Vesilahden läpi kulkee tärkeä seudullinen yhteys Sastamalasta ja Punkalaitumelta Helsinki –Tampere moottoritielle.

Hankkeen kokonaisrahoitusta on yritetty järjestää vuosikausia. Kohde on pienehkö, mutta kuitenkin niin järeä, ettei sitä voi toteuttaa ELY:n käytössä olevilla vuotuisilla perusparannusmäärärahoilla.