Viivi suunnitteli voittajalogon

Vesilahden yläasteen 8.-luokkalaisen työ päihitti kuuden muun maan ehdokkaat

Vesilahden yläaste on mukana Erasmus+ -hankkeessa, jonka tavoitteena on tutkia eurooppalaista myyttistä kulttuuriperintöä ja löytää yhtymäkohtia yhteisestä tarinaperinteestä ja nykyajasta.

Syyskuussa 2017 alkaneelle hankkeelle järjestettiin mukana olevien koulujen kesken logonsuunnittelukilpailu. Mukana ovat Suomen lisäksi koulut Latviasta, Islannista, Puolasta, Italiasta, Espanjasta ja Kreikasta. Logon suunnittelun pohjana oli lause ”Flying with the wings of mythology through time and space”.

Voittajalogoksi äänestettiin vesilahtelaisen Viivi Saarikosken suunnittelema ja piirtämä logo. Hänen valinnaisen kuvaamataidon kurssilla tekemänsä työ äänestettiin ensin jatkoon oman koulun töistä. Sen jälkeen varsinaisessa äänestyksessä jokaisen maan 16 panelistia saivat nähtäväkseen nimettömät logoehdokkaat, joista he äänestivät mielestään parasta. Oman maan ehdokasta ei voinut äänestää. Kaikkiaan 124 nuorta antoi äänensä, ja heistä 42 äänesti Suomen ehdokasta.

Logo on hankkeen yhteinen tunnus, joka on näkyvillä muun muassa hankkeen nettisivuilla.

Viivi Saarikoski kertoo, että hän halusi yhdistää logoon kaikki mukana olevat maat. Siksi hän piirsi maapallon sisään Suomen, Latvian, Islannin, Puolan, Italian, Espanjan ja Kreikan liput. Logon siivet tulevat sitä kiertävästä lauseesta, jossa lennetään mytologian siivillä. Enkelin sädekehän hän tuumasi hauskaksi ideaksi, ja lisäsi sen siksi. Työn toteutustyyli oli vapaa. Viivi Saarikoski piirsi ja väritti omansa puuväreillä.

Voitto selvisi Viivi Saarikoskelle oppilaskunnan seminaariristeilyllä.

– Luokanvalvoja soitti rehtorille, joka antoi puhelimen minulle. Luokanvalvoja kertoi, että voitin koko kisan, hän muistelee ja kertoo olleensa voitosta erittäin hämmästynyt.

Saman tien lähti viesti äidille ja voitosta kuulivat myös muut oppilaskunnan jäsenet.

Viivi Saarikosken taiteelliset taipumukset ovat tuoneet menestystä hänelle aiemminkin. Tampereen musiikkiakatemian sävellysopiskelijat etsivät Instagramissa Minuuttisinfonialleen inspiraatiota nuorten valokuvista. Yksi valituista kuvista oli Viivi Saarikosken ottama.

Kahdeksasluokkalaisen tulevaisuudensuunnitelmissa on lähteä opiskelemaan kuvataidepainotteiseen lukioon Tampereella. Sen pidemmälle tarkkoja suunnitelmia ei vielä ole, mutta hyvällä oppilaalla ovat monet ovet avoinna. Koulussa hänelle mieluisimpia aineita ovat kuvaamataidon lisäksi liikunta ja lukuaineet.

Koulun ohella hänet pitää kiireisenä oppilaskuntatyö, nuorisovaltuusto ja koulun kioskin vastaavan pesti. Aikaa riittää kuitenkin myös taiteelle. Mieluiten Viivi Saarikoski piirtää ihmisiä ja luontoa. Maalauksiin hän taltioi kukkia ja luontoaiheita.