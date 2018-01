Lempäälän suurimpiin vuosittaisiin urheilutapahtumiin kuuluva Ideapark-juoksu järjestetään vuonna 2018 syyskuussa. Ennen juoksu on järjestetty jo toukokuussa, mutta tänä vuonna ajankohtaa siirretään myöhemmäksi. Juoksupäivä on lauantai 8. syyskuuta.

– Siirtämällä juoksua haemme uusia tuulia tapahtumalle. Tällä hetkellä kevään juoksukalenteri on melko täynnä erilaisia kisoja. Tosin myös syksyllä on erilaisia juoksuja, mutta tarkan harkinnan jälkeen syyskuun alku oli paras rako, kertoo Lempäälän Kisan toimistopäällikkö Jenni Tamminen.

– Juoksun ajankohdan siirrolla haetaan myös sitä, että kesän jäljiltä ihmiset ovat pystyneet harjoittelemaan enemmän, eikä osallistuminen jää siitä kiinni, että alkukevään kelit eivät ole sallineet lenkkeilyä. Myös kesälomat ovat jo ohi, ja ihmiset takaisin kotimaisemissaan.

Tulevan vuoden Ideapark-juoksussa on myös muutama muu muutos, Tamminen paljastaa. Juoksureitit ovat tällä hetkellä tarkastelussa, tehdäänkö niihin millaisia muutoksia. Ideapark-juoksussa on perinteisesti juostu puolimaraton ja kymmenen kilometriä. Pohdinnassa on ainakin lähtö- ja maalialueen muutokset.

Sen lisäksi täysin uutena ulottuvuutena Ideapark-juoksuun tulee kaksi avusteista sarjaa, kymmenen kilometrin matka ja kolmen kilometrin lyhyempi pyrähdys. Avusteiset sarjat on tarkoitettu niille juoksemisesta innostuneille, jotka eivät itsenäisesti kisaan pysty osallistumaan. Myös junioreiden matka säilyy ohjelmassa.

Avusteisten sarjan mukaan tuloa on ollut vahvasti ideoimassa Johanna Vesanen.

– Avusteisissa sarjoissa osallistuja voi liikkua itsenäisesti tai käyttää apunaan jotain apuvälinettä, ja hänellä saa olla mukana yksi avustaja. Kympillä pääsee haastamaan itseään ja avustajaansa kunnolla, ja reitti on suunniteltu niin, että eteneminen on sujuvaa myös apuvälineiden kanssa. Lyhyemmällä matkalla on tarkoitus, että kaikilla on mahdollisuus päästä osallistumaan, nauttimaan liikunnasta ja saada kosketusta kilpailemiseen, Vesanen selventää.

Viime vuonna Ideapark-juoksuun osallistui noin 600 juoksijaa. Tamminen kertoo, että muutoksilla ja päivityksillä halutaan saada taas osallistujamäärät nousuun ja entisestään kohentaa brändiä koko perheen tapahtumana. Tuleva tapahtuma on järjestyksessään jo 12. peräkkäinen Ideapark-juoksu.