Varttuneimmat lempääläiset jääkiekkojuniorit eli A-nuoret ovat syntyneet haarukassa 1996 – 1999. Lempäälän Kisan joukkue selvitti raskaan alkusarjan sinetiksi tiensä 10 joukkueen Mestikseen, alkusarjasta osa jatkoi A-nuorten Liigaan, osa taas tippui Suomi-sarjan puolelle.

Tammikuussa alkanutta Mestistä on nyt pelattu seitsemän kierrosta ja lempääläisten pelikäyrä on edelleen mainiossa kurssissa. Nils Hagmanin ja Hannu Hukin valmentama joukkue on ultratasaisessa sarjassa kolmantena, vain pisteen kärkitiimi Jokipoikia perässä. Mutta ei häntäpääkään ole kaukana, yhdeksäntenä kärkkyvä Kajaanin Hokki on vain kolme pinnaa eli yhden voiton verran Kisan takana. Kahdeksan parasta selviytyy kevään pudotuspeleihin taistelemaan Mestiksen mestaruudesta.

–Joukkueen selkeä tavoite on olla pudotuspeleissä mukana. Porukalla on hyvä fiilinki ja noste päällä, pleijari-haave on täyttä realismia, sanoo pitkän päivätyön lempääläisessä junnujääkiekossa tehnyt Kisan A-nuorten joukkueenjohtaja Vesa Saarinen.

Kisan joukkueessa on iso pelaajarosteri, mutta pääosissa ovat huhkineet jo edelliskausilta tutut nimet eli hyökkääjätn Alex Hukki ja Miika Rissanen. Molemmat ovat edustus-LeKin sopimuspelaajia, mutta pelanneet käytännössä koko ajan A-nuorten pelejä. Myös miesten Mestis-joukkueen kirjoilla oleva Erik Ahopelto on ollut paljon A:ssa mukana, tehoja hän on mätännyt 20 otteluun peäräti 45 (22+23). Maalissa on suurimman osan peleistä torjunut Eetu Haavisto.

Suurin osa Kisan A-nuorten peleistä on ollut ultratasaisia. Jatkoajalle tai rankkarikisaan on edennyt seitsemästä pelistä kolme. Yleisökin on löytänyt värikkäät ottelut, keskimäärin Kisan junnuja käy Hakkarissa seuraamassa seitsemisenkymmentä silmäparia.